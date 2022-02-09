▲ 【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券 套現2.85億

恒大集團 （03333） 去年6月起多次傳出財困消息，雖然去年6月初恒大發布聲明稱，公司生產經營一切正常，只有個別項目公司存在極少量商票未及時兌付的情況，但最終恒大8月起進入爆煲狀態，9月起理財產品爆發兌付危機，去年11月到期的美元債券須進入30天的寬限期。

聯交所最新披露，跟隨許家印多年、有打工皇帝之稱的恒大副主席兼總裁夏海鈞已清倉恒大債券。夏海鈞在去年7月底至8月中旬間多次減持恒大債券，套現共3655萬美元（約2.85億港元）。據恒大2021年中期報告，夏海鈞原本持有面值2800萬美元的2025年到期、8.75厘優先票據及面值5000萬美元的2023 年到期、11.5厘優先票據。

【下一頁】當時報道指，恒大總裁夏海鈞據報8月起，在港與投行及債權人磋商重組及資產出售 釐清恒大表外債務金額

夏海鈞8月沽清恒大債 9月爆發理財產品兌付危機

夏海鈞在7月27日、28日、29日及8月2日，以每單位的平均價42.91至45.21美元沽出所有2025年到期的8.75厘優先票據，套現1247.53萬美元（約9731萬港元），其後在8月3日、5日、10日及11日，以每單位的平均價42.81至47.00美元沽出所有2023年到期的11.5厘優先票據，套現2406.98萬美元（約1.88億港元）。

此外，恒大旗下景程有限公司（Scenery Journey Limited）在8月11日及17日，以每單位的平均價35.8792至47.7925美元，減持面值4000萬美元的2022年到期的11.5厘優先票據，套現1997.51萬美元（約1.56億港元）。

值得留意是，去年9月大量購買恒大財富投資產品的散戶無法進行贖回，但有6名恒大財富投資產品的管理人員被指在爆煲前提早贖回，最後恒大在10月初要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返還，並給予嚴厲懲處。

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記者：李哲毅