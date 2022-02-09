【加密貨幣】美國財政部：沒有銀行執照的科企不應發行穩定幣

據《彭博社》報道，美國財政部負責國內金融事務的副部長Nellie Liang周二（8日）出席眾議院金融服務委員會聽證會時，強調監督穩定幣發行人和所有加密中介貨幣機構的必要性。

Nellie Liang表示，沒有獲得銀行執照的科技公司不應發行加密貨幣穩定幣，加密貨幣的發行商應根據美國法規受到更嚴格監管。

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Nellie Liang指出，穩定幣資產市值已從2020年初的約50億美元激增至1,750億美元左右，鑑於穩定幣市場的快速增長，她強調加強監管的緊迫性。

穩定幣是一種虛擬貨幣，通常與美元或其他法定貨幣掛鉤。

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責任編輯：黃苑筠