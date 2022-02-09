【火速成交】低價放盤3日速吸客　宇晴軒兩房無價講850萬沽　平市價約5%

疫情未受控，二手市場低市價放盤頻現，業主但求單位順利轉手。香港置業郭德文表示，市區租盤備受市場追捧，該行日前促成一宗宇晴軒買賣成交，新買家斥850萬元承接2房戶，成交價較市價低5%。

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上述單位為宇晴軒3座高層D室，實用面積約454平方呎，屬2房間隔，向東望開揚市景。郭德文指，業主以約850萬元放盤3日即吸引外區客洽詢，單位叫價已低於市價，故業主不設議價空間，一口價成交，折合實用呎價約18,722元。據悉，新買家為首置客，心儀單位間隔四正，故睇樓後立即決定承接。

資料顯示，業主於2009年8月以約350萬元購入上述單位，是次轉手獲利500萬元，物業升值逾1.4倍。

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