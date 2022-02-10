【治癒系吉祥物】「熊本熊代言」銷售額高達114億　地方吉祥物藏巨大經濟收益

▲ 日本吉祥物受到旅客歡迎，為日本經濟帶來巨大收益。

新冠肺炎重創全球旅遊業，訪日旅客數量下降，但日本吉祥物依然受到旅客歡迎，為日本經濟帶來巨大收益，其中為港人熟悉的熊本縣「熊本熊」（Kumamon）人氣最高。日本各地亦紛紛希望打造第二隻「熊本熊」，以帶來經濟收入。

據日經中文網報道，經統計日本各都道府縣的治癒系吉祥物Twitter帳號後發現，「熊本熊」的人氣最高，粉絲數量多達80萬人，緊隨其後的是擁有29萬粉絲的千葉縣的「千葉仔」，島根縣的「島貓」和宮城縣的「飯糰丸」，均有7萬粉絲。

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治癒系吉祥物銷售額驚人 「熊本熊」為人氣之最

眾多吉祥物中，以「熊本熊」的人氣為最高，2020年銷售額達到1,700億日元（約114億港元），創10年來新高。於1月期間，「熊本熊」在Twitter上宣傳熊本縣立高中的學生們參與開發的麵包，粉絲的反應熱烈，紛紛表示希望購買。可見，即使包裝上沒有「熊本熊」，其宣傳力仍能引起人們的購買慾。

熊本產的士多啤梨雖然知名度不及福岡縣的「甜王草莓」及栃木縣的「櫪乙女」，但熊本縣經濟農業協同組合聯合會在士多啤梨的包裝印上「熊本熊」，被視為「熊本熊的士多啤梨」在日本全國超市銷售，成功帶動需求。

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除了「熊本熊」的表現優秀外，各治癒系吉祥物的賣座力也不容忽視。千葉縣的「千葉仔」的相關商品銷售額達到3億日元（約2,026萬港元）。而主力發布縣內旅遊景點和特産的「飯糰丸」，銷售額為15億日元（約1億港元），經濟效益達到24億日元（約1.6億港元）。

吉祥物數目增 各縣盼打造第二隻「熊本熊」

日本各地看到了治癒系吉祥物所帶來的經濟收益，因此，紛紛打造治癒系吉祥物，數量不斷增長。2021年間共有1,553個治癒系吉祥物，較10年前多出一倍。

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責任編輯：吳嘉雯

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