  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (三) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】摩通：按相對金價的波動性推斷　比特幣合理價值約為38000美元

Hot Talk 17:59 2022/02/09

分享：

摩通指按波動性推斷，比特幣合理價格應約為3.8萬美元。

摩通策略師指根據比特幣與黃金相比之波動程度推算，前者的合理價值應該約為38000美元，較現價的約43000美元低12％左右。

摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou的上述看法，是基於比特幣價格波動性相當於黃金價格波動性之4倍，推算所得。倘該波動性差距收窄至只有三倍，Panigirtzoglou指比特幣的合理價值將升至5萬美元。他又認為，比特幣未來所面臨的最大挑戰，是比特幣竹的波動性與盛衰周期妨礙機構投資者對其進一步採用。

至於Panigirtzoglou對比特幣的長期理論目標價，亦即比特幣可媲美所有黃金被私人持有作投資目的時之市值，為15萬美元，較1年前所推斷的14.6萬美元有所上升。

比特幣1月份價格有回吐，Panigirtzoglou相信有關回調有別於去年5月時的一輪調整，比特幣於去年5月的跌幅約相當於五成。不過，Panigirtzoglou承認比特幣於未平倉期貨合約等方面的指標顯示，其倉位自11月起有進一步被減持的長期趨勢，令人憂慮。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章﹕

【加密貨幣】俄羅斯據報將承認加密資產為貨幣　日後流通須經銀行或持牌中介　比特幣現跌3%

【Bitcoin】美國司法部就2016年比特幣黑客盜竊案　凍結280億港元比特幣、歷來最大

【加密貨幣】Tesla去年持近20億美元比特幣 賬面蝕逾1億美元

【Bitcoin】比特幣突破44,000美元　分析：或帶動整體加密貨幣購買勢頭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 減持 黃金 目標價 美元 比特幣

上一篇文章

【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億

下一篇文章

財經台今日精選（2022年2月9日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款