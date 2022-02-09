【Bitcoin】摩通：按相對金價的波動性推斷　比特幣合理價值約為38000美元

▲ 摩通指按波動性推斷，比特幣合理價格應約為3.8萬美元。

摩通策略師指根據比特幣與黃金相比之波動程度推算，前者的合理價值應該約為38000美元，較現價的約43000美元低12％左右。

摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou的上述看法，是基於比特幣價格波動性相當於黃金價格波動性之4倍，推算所得。倘該波動性差距收窄至只有三倍，Panigirtzoglou指比特幣的合理價值將升至5萬美元。他又認為，比特幣未來所面臨的最大挑戰，是比特幣竹的波動性與盛衰周期妨礙機構投資者對其進一步採用。

至於Panigirtzoglou對比特幣的長期理論目標價，亦即比特幣可媲美所有黃金被私人持有作投資目的時之市值，為15萬美元，較1年前所推斷的14.6萬美元有所上升。

比特幣1月份價格有回吐，Panigirtzoglou相信有關回調有別於去年5月時的一輪調整，比特幣於去年5月的跌幅約相當於五成。不過，Panigirtzoglou承認比特幣於未平倉期貨合約等方面的指標顯示，其倉位自11月起有進一步被減持的長期趨勢，令人憂慮。

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