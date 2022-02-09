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【機迷熱話】第三款遊戲訂閱服務登陸香港　UBISOFT＋98蚊任玩

商業 17:45 2022/02/09

分享：

「UBISOFT+」遊戲訂閱服務以每月收費HK$98登陸香港，是第3款在港落地的電子遊戲月費任玩計劃。（Ubisoft圖片）

商業軟件付費訂閱成趨勢，電子遊戲界亦有同類趨勢，近日「UBISOFT+」遊戲訂閱服務登陸香港，是第3款在港落地的電子遊戲月費任玩計劃，收費每月HK$98。

【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲　重申只盼保障用戶基本權利

遊戲訂閱服務成趨勢，EA、Microsoft都已推出其訂閱服務，而Ubisoft的「Ubisoft+ 」早在2019 年於北美和歐洲推出，近日正式引入香港。Ubisoft+ 訂閱服務可以下載超過 100 款且不斷擴充的遊戲陣容，例如：《虹彩六號：撤離禁區》、《極限共和國》、《極地戰嚎 6》、《刺客教條：維京紀元》、《看門狗：自由軍團》、《芬尼克斯傳說》等。Ubisoft+ 訂閱者可獲得額外每月獎勵，包括遊戲內自訂物品、加強物和其他特別內容。玩家需要配合《Ubisoft Connect PC》客戶端軟件，才可使用Ubisoft+ 訂閱。

其他在香港提供的遊戲訂閱服務分別有Microsoft「Xbox Game Pass」、Electronic Arts「EA Play 」，各自提供服務計劃不同，Microsoft「Xbox Game Pass」提供3種方案支援主機及PC平台，收費每月HK$29至HK$79。Electronic Arts「EA Play 」支援主機及PC平台，收費每月HK$39至HK$119。跟兩者不同，「Ubisoft+ 」收費每月HK$98，但目前尚未支援遊戲主機，有消息指Ubisoft將會稍後在Xbox主機推出該服務。

【串流直播】Disney+ 首試串流直播功能　擬進軍新市場

責任編輯:王浩賢

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