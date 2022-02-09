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【交友App】熱門交友App Tinder收費浮動　30歲以上用戶會費高出6成

科技 17:59 2022/02/09

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近日有研究發現，Tinder的會員收費價格浮動，向30歲以上的用戶收取比其他用戶高出6成的費用，Tinder更因此在美國加州被起訴。（法新社資料圖片）

使用交友程式（App）已成為現代人流行的交友模式，當中更有不少交友App受到世界各地的用家歡迎，如Heymandi、Coffee Meets Bagel和Goodnight等，當中最為人熟悉的Tinder，更是現時全球最多人使用的交友App。惟近日有研究發現，Tinder的會員收費價格浮動，向30歲以上的用戶收取比其他用戶高出6成的費用，Tinder更因此在美國加州被起訴。

【蘋果漏洞】蘋果發布watchOS 8.4更新　修復Apple Watch充電異常問題

據外媒《ZDNet》報道，軟件開發商Mozilla和國際獨立非政府組織國際消費者協會（Consumers International，簡稱CI）合作進行研究，於日前發布了一份有關Tinder會員定價的報告，當中指出該公司去年以用戶年齡為定價準則，決定起訴Tinder，並要求該企賠償2,400萬美元（約1.8億港元）。

Tinder收費不公？　30歲以上收費平均較高

這兩個組織於 2021年5月至2021年9月期間，在新西蘭、美國、荷蘭、韓國、印度和巴西，訪問了598名Tinder用戶。每個國家的參與者都註冊了「Tinder Plus」，輸入參與者的位置和性別後，與研究人員分享他們的會員收費價格。研究發現，單個國家的價格波動差異很大，研究人員稱Tinder的定價方案「非常不透明」。 

部分用戶享用相同的服務，惟當中收費卻相差五倍。研究人員舉例，即使是申請相同級數的會員制，荷蘭人獲得了31個不同的價格收費，而韓國和新西蘭人則分別獲得26個和25個不同的價格收費。在報告中，研究人員更詳細列明了不同地方的收費價格，如在荷蘭，價格收費從 4.45至25.95美元（約35至202港元）不等；在美國，價格從 4.99 美元到 26.99 美元（約39至210港元）不等。

最後根據報告，在接受調查的六個國家中，Tinder向當中五個國家的30歲或以上的用戶，收取更高的會員費用，而這個問題在荷蘭、韓國和印度等國家十分明顯。

用戶不埋單　Tinder：將取消基於年齡的定價

幾乎所有受訪者表示，對於Tinder以年齡作收費準則的做法感到擔憂，逾八成受訪者期望Tinder能停止「個性化收費」。兩個組織更研究Tinder的使用條款，發現該企通過對「促銷」和其他據稱針對不同用戶「量身定制的折扣」的不透明指引，來證明價格差異是合理的。Mozilla的宣傳副總裁 Ashley Boyd補充，若Tinder能公平、負責任和透明地進行個性化定價，本質上沒有問題，但根據研究發現Tinder的收費算法並不公平、不負責任和不透明的。

Tinder發言人接受外媒ZDNet訪問時表示，由於希望能減輕年輕會員的經濟負擔，因此為年輕會員提供比標準價格更低的收費。發言人強調，只有年齡和市場是影響收費的因素，性取向、性別、種族或宗教等，並不會影響會員收費的定價。

最後Tinder表示，早於去年便停止向美國、澳洲和英國的年輕會員提供更低的價格的方案，將於今年第二季度末，取消所有基於年齡定價的收費評劃。

最後，雖然Tinder在加州的訴訟，願意以2,400萬美元（約1.8億港元）和解，另向24萬名會員提供和解協議方案，分別提供價值50美元（約400港元）的「Super Likes」為期一個月的免費訂閱、25美元（約200港元）現金，同時同意停止向加洲較年長的人收取更多費用，但是該協議於去年8月被法院駁回。相信Tinder是次收費風波，將會持續一段時間。

【蘋果漏洞】蘋果發布watchOS 8.4更新　修復Apple Watch充電異常問題

【蘋果爭議】不守承諾！　蘋果將被荷蘭反壟斷機構罰4,398萬元

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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