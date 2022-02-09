【有相睇】港島樓租金見跌　海怡半島兩房每呎27.3元租出　創近兩年新低

樓市靜淡，除樓價下滑之外，租金亦見下挫，近日港島區藍籌屋苑海怡半島有單位以近兩年新低價租出，每月呎租僅27.3元。

中原地產盧鏡豪表示，海怡半島33座中層A室，實用面積521平方呎，2房間隔，景觀開揚。業主以14,200元將單位租出，折合平均實用呎租27.3元。代理指，呎租創近2年新低。

單位圖片（由代理提供）

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據悉，業主於1997年10月以298萬元買入單位，持貨25年，租金回報5.7厘。代理補充，海怡半島2月暫錄得4宗租賃成交，平均實用呎租約33元。

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