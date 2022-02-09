  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (三) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東亞23】東亞確認擬斥資29億回購Elliott持股　每股以11.78元上限作價、折讓兩成

股市 17:24 2022/02/09

分享：

東亞銀行 （00023） 早前宣布，擬在場外以每股作價11.19元至11.78元，悉數回購股東Elliott的2.47億股。東亞今日收市後確認，回購價將以上限、即11.78元定價，是次回購涉資29.04億元。

東亞銀行董事會宣布，經考慮到公告日期後5個交易日（即1月31日至2月9日）的每股成交量加權平均價，釐定的回購價為11.78元，總交易代價29.04億元。

以東亞銀行今日最新收報14.18元，升0.12元或0.85%，盤中高見14.36元。以最新股價計，回購價折讓約20%。

滙證唱好港銀淨息差最快今季擴張　行業首選中銀、東亞｜【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章：

【東亞23】東亞走強再抽升4%創近三個月高　擬斥最多29億全購Elliott持股、回購價折讓最多11.9%

【大行報告】中金：三大因素推動北水流入　建議配置高股息及本港銀行股

【銀行股｜HSBC】美10年期國債突破1.97厘　滙豐撲60元關、中銀高見32.5元

港股 本地銀行股 東亞 成交 回購 東亞銀行（00023） 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款