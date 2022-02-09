【東亞23】東亞確認擬斥資29億回購Elliott持股　每股以11.78元上限作價、折讓兩成

東亞銀行 （00023） 早前宣布，擬在場外以每股作價11.19元至11.78元，悉數回購股東Elliott的2.47億股。東亞今日收市後確認，回購價將以上限、即11.78元定價，是次回購涉資29.04億元。

東亞銀行董事會宣布，經考慮到公告日期後5個交易日（即1月31日至2月9日）的每股成交量加權平均價，釐定的回購價為11.78元，總交易代價29.04億元。

以東亞銀行今日最新收報14.18元，升0.12元或0.85%，盤中高見14.36元。以最新股價計，回購價折讓約20%。

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