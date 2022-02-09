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英巴士要求延長補貼 否則取消3分1路線

環球社會熱點 18:07 2022/02/09

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英國政府早前推出多項補貼計劃，助各行各業在新冠疫情下渡過難關，相關資助亦陸續完結。英格蘭有巴士營運商表示，客流量仍未恢復至疫情前水平，若當局不延長補貼，將有近3分1巴士路線要取消。

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在新冠疫情爆發期間，英國政府建議民眾減少不必要外出，同時向交通工具營運商發放緊急資金，補助它們渡過難關。「Bus Recovery Grant payments」將於4月5日結束，但英格蘭巴士現時的客流量只有疫情前7成，未能及時恢復足夠收入。

巴士聯合會表示，預計行業明年將出現3.5億英鎊（37億港元）資金缺口，營運商亦面臨更高成本，特別是司機短缺導致工資大幅上漲。

巴士聯合會行政總裁維德勒（Graham Vidler）周二在上議院委員會聽證會表示，若補貼計劃結束，運營商需要取消約3分1巴士路線，呼籲政府延期補貼，讓行業能有充裕時間復甦。

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牛津巴士公司（Oxford Bus Company）董事總經理紹索爾（Phil Southall）亦指，部分民眾已養成避免乘坐公共交通工具的習慣，雖然政府已承諾透過改善地區計劃，10月起向行業及地方議會投資30億英鎊（317億港元），但如今只有12億英鎊（127港元）資金。

南約克郡首長賈維斯（Dan Jarvis）周二向巴士運營商First及Stagecoach致函，呼籲重新考慮削減服務及加價的計劃，但亦承認政府至今未增加對公共運輸服務的支持。

英國交通部（DfT）發言人指，政府為160多間營運商提供支持，超過9成補助申請獲發放，部門已於去年11月至1月期間發放逾1.8億英鎊（19億港元）資助。

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責任編輯：郭麗明

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