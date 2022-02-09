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【國泰危機】國泰航空第三度延付港府優先股股息　累計涉資近9億元

股市 16:54 2022/02/09

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【國泰危機】國泰航空第三度延付港府優先股股息　累計涉資近9億元

國泰航空 （00293） 第三度延遲派付港府優先股股息，國泰航空指，董事局已議決延遲派付原定2月14日到期應支付予優先股持有人的股息，根據相關優先股條款規定，任何延遲派 付的優先股股息將予累計並構成欠款，國泰航空於完全支付港府優先股股息欠款後，才可派發普通股股息或回購其普通股。

國泰航空於2020年6月疫情期間獲港府注資，政府斥195億元認購國泰發行的優先股，而優先股的股息逐年遞增，首3年年利率為3厘、第4年為5厘、第5年為7厘，餘下年期則為9厘；股息按每半年支付一次。

國泰航空於去年2月、8月，連同最新一次延付，已累計3次未付相關優先股股息，涉資近9億元。

港府於以往曾指出，政府作投資國泰航空的安排時已預留彈性，容許該公司延遲向政府派發優先股股息。

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢

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港股 國泰航空（00293） 國泰航空
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