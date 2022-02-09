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【疫情資訊】基於本港疫情持續及不確定 皇家加勒比取消今年季度餘下郵輪航程 已預訂旅客將獲全額退款

理財智慧 16:57 2022/02/09

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皇家加勒比國際遊輪今日（9日）宣布，基於本港疫情持續的情況以及不確定性，對皇家加勒比為旅客製造難忘假期的承諾帶來影響，因此取消本港今年季度的餘下航程，而已預訂皇家加勒比海洋光譜號香港出發航程的旅客將被安排全額退款。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

皇家加勒比國際遊輪表示，海洋光譜號本季度的香港航程早於開季前已備受高度期待，皇家加勒比更採取了前所未有的安全措施，以確保船員、乘客以至本地社區的安全，而這些措施均被香港政府認可為非常充足，甚至超越足以讓遊輪在香港運作的水平。除了這些政策，皇家加勒比與此同時亦採取領先業界規格的健康和安全措施，當中包括減少載客量、在登船前檢查所有旅客及船員的健康狀況、提高清潔和消毒標準、擴大專家醫療護理、確保100%新鮮及已過濾的空氣等。

 

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責任編輯：羅浩濂

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