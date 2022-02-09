▲ 【可持續發展】瑞信調查：逾65%年輕消費者關注環境問題 未來將轉向可持續的交通和度假方式

瑞信研究院發布一項綜合研究，圍繞可持續發展對年輕消費者的重要性、其消費支出集中於可持續性產品和服務的可能性，以及可能受到最大影響的支出類別進行了評估。從年輕消費者可持續發展參與度整體排名來看，中國排名第三，僅次於墨西哥和印度，但中國在監管需求一項上的排名較低，相比其他國家和地區，中國消費者更關注個人責任。

調查發現，所有十個受訪國家中，關注或非常關注環境問題的消費者比例介於65%-90%，但相信未來會更加可持續的人並不多，只有不到30%受訪者認為，長期氣候變化目標有可能實現。關注環境問題的年輕消費者中，約75%計劃在未來選擇可持續的生活方式，25%會嘗試說服家人和朋友採用同樣的生活方式。這在中國和印度尤為突出，每十位受訪消費者中有九位對整體環境狀況表示擔憂。

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調查結果亦表明，未來幾年消費者的旅行和交通方式偏好將迅速轉變，預期未來將擁有電動/混合動力汽車的受訪者比例為63%，比當前的19%高出兩倍有餘。超過50%的中國受訪者表示目前擁有電動或混合動力汽車；緊隨其後的是印度，約占受訪者人數的29%。其中，新興市場消費者、擁有大學及以上學歷消費者和25-30歲消費群體對購置電動/混合動力汽車的傾向更為明顯。相比之下，在航空出行方式上，消費者偏好的變化速度可能較慢。

大多數中國年輕消費者（60-80%）將轉向可持續的交通和度假方式。他們尤其支持建築能效的提升，特別是住房能效（排名第一）和旅遊（排名第二）。

千禧一代對可持續發展的支持程度要高於Z世代

瑞信全球ESG（環境、社會和治理）與主題研究主管Eugène Klerk認為，年輕一代對氣候問題的重視程度遠高於前幾代人，他們清楚存在的問題，並宣導通往變革的前進道路，千禧一代（25-40 歲）對可持續發展的支持程度要高於Z世代（16-24 歲），而新興市場消費者的整體環保參與度似乎要高於發達市場消費者。

瑞信研究以十個國家的1萬名16至40歲的消費者為調查對象，審視了從所有排放的最終驅動者即消費者，來應對氣候變化的必要性，並評估了年輕消費者的環保意識，以及他們是否願意為了環保而選擇更加可持續的生活方式。據估算，這個年輕消費群體佔全球消費支出48%，到2040年這一比例可能會提高到69%。

該十個國家的國內生產總值（GDP）合共約為47萬億美元，接近全球GDP的60%，其中，中國和印度的GDP分別為12.2萬億美元和2.7萬億美元。

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