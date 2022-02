【閃‧亮‧人生@iM網欄】不忘初心 只做快樂的「鴨」

《閃亮人生》全新面貌與大家見面

「B.Duck」鴨爸爸的閃亮人生!

「閃亮人生」在不同人身上都有不同體會和演繹。對我來說,「閃亮人生」就是要活得精彩、無悔。

新的一年《閃亮人生》專欄節目會以全新形式跟大家見面!很高興邀請到我認識多年的好友、「B.Duck」的創辦人——「鴨爸爸」許夏林Eddie作為首集嘉賓。

▼ 點擊圖片放大 +2

《閃亮人生》第一集~

網上足本版專訪 B.Duck 創辦人許夏林

不忘初心、只做快樂的鴨

最近Eddie成功帶領「B.Duck」母企德盈控股有限公司,成為首個香港IP原創品牌於港交所主版上市(02250),作為認識他十多年的朋友,看著他默默耕耘取得成就,真的為他感到驕傲!

在上個月參與Eddie的IPO慶祝會上,看到他在台上分享的一張小鴨在游水的相片,上半部仿似是輕鬆自在的小鴨、而下半部卻看到小鴨雙腳其實在拼命踏水、努力支持著的小鴨子,讓我印象非常深刻,也是鴨爸爸Eddie的一個寫照!

成功不單只看人家表面上看到好的一面,但內裡的艱辛、所經歷重重的困難,往往都是有苦自己知,對人歡笑,背人愁。Eddie的成功正正並非一步登天,而是在過去16年的經歷沒錢出糧要用信用卡支付薪金、甚至變賣家當…過去多年努力,終由一間微企變成中小企,到今天更成為上市公司,也是Eddie和他的團隊包括其家人一起努力的成果。

「閃亮人生」對Eddie來說,不是看結果,而是重過程,一個Eddie自己很享受的一個人生經歷!Eddie說到:「現在上市了,只是一個新的里程碑,還有很多事情要多學習…由當初做給自己仔仔的玩具、之後學人做潮牌、做電商、做IP授權,還有參與最近大流行的NFT領域,也在不斷地學習中,一面也在享受學習的過程。」

顯然,每位企業家的成功,背後都藏著不少辛酸。時常以笑容、正向思維處事的Eddie亦不例外,他一路走來之所以能夠撐下去,是因為離不開「家庭」作為其Core Value,一直守著自己最初心、只做最令自己和身邊人快樂的事!

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

家庭的支持是最大的源動力

本來「B.Duck」的出現是源於子女,而品牌的變革亦是源於一對子女,可見家庭對Eddie的事業非常重要。Eddie說是因為囡囡的長大,開始「嫌棄」鴨子玩具是小朋友的玩意,於是為了讓自己子女們長大了也能夠繼續喜愛他所創造的「B.Duck」品牌,因而決定將品牌變成Fashion潮牌,再度拓展品牌的可能性,成功令「B.Duck」受到大人小朋友的歡迎,甚至帶領這個本地品牌成為中國最受歡迎原創IP。

對於Eddie,「閃亮人生」總是離不開家人這一大後盾。即使子女現時遠在英國上學,Eddie作為上市公司的主席及行政總裁,這個大忙人仍然保持每天都跟他們視訊聊天,家人之間的Bonding很強,關係密切,是Eddie事業上的重要源動力!

將Passion轉化成事業

對他來說,帶著熱情做自己喜歡自己Enjoy的事,將興趣發展為事業亦同樣重要。提起讀書時期的經歷,Eddie一直都貫徹自己對畫畫的熱情,以興趣主導在讀書路上的選擇。大學的時候選擇了Fine Art,家人朋友擔心他畫畫賺不了錢…但他卻在一路以來的生意路上卻告訴了大家,當你能夠將興趣化為事業,保留一份堅持、一份熱情、更要保持開心,即使自己面對多大的困難,總能夠一一跨越。

寄望十年後的自己 你「快樂嗎?」

要揀一首對自己最有Inspiration的廣東歌送給十年後的自己,Eddie所選擇的,正正就是薛凱琪的歌《給十年後的我》。

臉上總是掛著親和笑容的這位老朋友,想跟十年後的自己說的東西,仍是離不開提起「開心」二字。

「『快樂嗎

你還是記得你跟我約定吧

區區幾場成敗裡

應該不致 麻木了吧 快樂嗎

你忘掉理想 只能忙於生活嗎

別太遲 又十年後至想 快樂嗎?』」

「十年後的Eddie…你『快樂嗎?』要做到無悔今生、Tried your best and have no regrets!」

後記

在Eddie身上絕對感受到鴨爸爸是一位愛妻號、好爸爸,看到他的事業家庭兩得意,確實擁有令人羨慕的閃亮人生!

這個世界實在太多變化、事業也總會遇到挫折,要盡量保持好心情,全程投入去做自己Enjoy的事。也要學習半杯水理論~正面地看所得的而不是所失的丶要選擇樂觀地面對困難,只要堅持堅定去做,事情總會慢慢解決。

在此祝願我的好友鴨爸爸永遠快樂、家庭幸福!約定你十年後一起再次打開這個Time Capsule,希望十年後的大家也一樣快樂、繼續無悔今生!

薛凱琪 Fiona Sit -《給十年後的我》

作詞:黃偉文 作曲:陳小霞

這十年來做過的事

能令你無悔 驕傲嗎

那時候你所相信的事

沒有被動搖吧

對象和緣份已出現

成就也還算不賴嗎

旅途上你增添了經歷

又有讓稜角 消失嗎

軟弱嗎

你成熟了 不會失去格調吧

當初堅持還在嗎

刀鋒不會 磨鈍了吧

老練嗎

你情願變得 聰明而不衝動嗎

但變成 步步停下三思 會累嗎

快樂嗎

你還是記得你跟我約定吧

區區幾場成敗裡

應該不致 麻木了吧

快樂嗎

你忘掉理想 只能忙於生活嗎

別太遲 又十年後至想 快樂嗎

許夏林Eddie小檔案

B.Duck品牌創辦人,擁有逾20年設計、市場營銷、授權及品牌宣傳行業經驗的Eddie,為德盈控股創辦人、執行董事、主席及行政總裁,主要負責集團整體策略規劃及業務發展工作。

先後畢業於香港中文大學藝術系和英國著名大學Kent Institute of Arts & Design 設計碩士學位。於2001年創辦森科產品有限公司,並於2005年創立B.Duck品牌。2011年榮獲「亞太企業精神獎」; 2015年獲頒「香港工商業獎-升級轉型」 及「中國動漫授權十大中國品牌」榮譽;2016年獲頒「香港卓越名牌」獎項;2016、2018至2020年更四度獲頒「年度亞洲最佳授權項目」;2017年,榮獲「香港青年工業家獎」及「傑出企業家大獎」;2018年,獲頒「D-Awards」、「中國最關注員工發展企業家」、「中國最佳雇主」以及「香港星級玩具大獎 – The Best IP Character」;2019年獲頒中國經濟十大領軍人物榮譽,肯定了品牌在知名度、形象、市場策略、經營特色等方面的傑出表現。

本身修讀藝術及產品設計的Eddie,奉行德國概念藝術大師Josef Beuys的名句:"Every human behavior can be Art"。主張將設計融入生活,產品特色既富創意而又日常化,設計主要以時尚的生活用品為主,強調產品要迎合生活,美化生活。

