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【內房危機】大和：內房監管最壞時間已完　三原因行業未走出困境　削萬科、金茂、合景泰富目標價

股市 16:58 2022/02/09

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大和：內房監管最壞時間已完　三原因行業未走出困境　削萬科、金茂、合景泰富目標價

大和發表研究報告指，預期內房最壞監管壓力可能已經結束，但行業尚未走出困境，預期下半年才會見到行業復甦，對內房維持「中性」看法，下調了萬科 （02202） 、金茂 （00817） 及合景泰富 （01813） 的目標價；首選則為龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 及旭輝 （00884） ，目標價為54.5元、44元及7.8元，評級均為「買入」。

人行等部門：內地保障性租賃住房貸款，不再納入房地產貸款集中度管理，看【下一頁】

大和狠劈合景泰富目標價近64%至5元，評級則由「買入」調整至「跑贏大市」，萬科H股目標價下調逾35%至21.5元，評級由「買入」下調至「持有」，而金茂目標價下調16%至3.02元，評級由「跑贏大市」下調至「持有」。

自10月起，房地產行業及信貸方面出現支持措施，大和相信，行業監管收緊最嚴厲的時間已完結，預期未來數月政策及信貸端會進一步放寬。但基於部份發展商流動性問題，2021年業績或弱於預期，以及全國房地產銷售未復甦，行業尚未走出困境，數據或於下半年才見改善，預期今年全國新屋銷售額及量按年下跌約45%。

大和指，近期投資者聚焦於房企債務償還及生存能力，後市估計焦點會轉至合約銷售增長、盈利能力等因素上，料市場會傾向具金融穩定、可持續增長合約銷售及維持盈利能力的房企。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章：【內房危機】惠譽下調禹洲集團長期外幣發行人違約評級至「限制性違約（RD）」

合景泰富集團（01813） 萬科企業（02202） 中國金茂（00817） 港股 旭輝控股集團（00884） 華潤置地（01109） 龍湖集團（00960）
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