【內房危機】大和：內房監管最壞時間已完　三原因行業未走出困境　削萬科、金茂、合景泰富目標價

▲ 大和：內房監管最壞時間已完 三原因行業未走出困境 削萬科、金茂、合景泰富目標價

大和發表研究報告指，預期內房最壞監管壓力可能已經結束，但行業尚未走出困境，預期下半年才會見到行業復甦，對內房維持「中性」看法，下調了萬科 （02202） 、金茂 （00817） 及合景泰富 （01813） 的目標價；首選則為龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 及旭輝 （00884） ，目標價為54.5元、44元及7.8元，評級均為「買入」。

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大和狠劈合景泰富目標價近64%至5元，評級則由「買入」調整至「跑贏大市」，萬科H股目標價下調逾35%至21.5元，評級由「買入」下調至「持有」，而金茂目標價下調16%至3.02元，評級由「跑贏大市」下調至「持有」。

自10月起，房地產行業及信貸方面出現支持措施，大和相信，行業監管收緊最嚴厲的時間已完結，預期未來數月政策及信貸端會進一步放寬。但基於部份發展商流動性問題，2021年業績或弱於預期，以及全國房地產銷售未復甦，行業尚未走出困境，數據或於下半年才見改善，預期今年全國新屋銷售額及量按年下跌約45%。

大和指，近期投資者聚焦於房企債務償還及生存能力，後市估計焦點會轉至合約銷售增長、盈利能力等因素上，料市場會傾向具金融穩定、可持續增長合約銷售及維持盈利能力的房企。

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