美國眾議院通過短期撥款 免聯邦政府停擺

美國國會去年底通過臨時動議，避免聯邦政府陷入停擺。眾議院近日在休會前夕，再次以大比數通過短期撥款，讓聯邦政府可以繼續運作至3月11日，但長期解決方案仍在磋商階段，等待復會後商討。

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眾議院周二（8日）舉行投票，以272票贊成通過短期撥款議案，讓聯邦政府有足夠資金運作至3月11日。眾議院將於周三（9日）開始休會，直至2月28日才復會，今次投票民主黨亦成功爭取51名共和黨人倒戈支持。

參議院預計會迅速啟動投票，民主黨參議院領袖舒默（Charles Schumer）表示，參議院會盡快及準則通過議案，避免現有聯邦政府資金在2月18日前耗盡。如兩會成過通過法案，將是國會在去年10月財政年度開始後，第3次避免聯邦政府停擺。

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美國《國會山報》（The Hill）指出，今次議案為國會議員爭取時間，商討如何就本財政年度完結前﹑即今年9月的公共撥款達成長期解除方案。民主黨佔大多數的眾議院過往9次通過年度財政撥款，但每次均在參議院敗陣而歸。

目前兩黨在財政撥款方案仍有眾多分歧，包括國防及非國防開支，導致議案遲未通過。共和黨參議員謝爾比（Richard Shelby）表示，兩黨高層持續會晤及交換開支方案建議，形容雙方快要達成共識，但需要更多時間。

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責任編輯：吳漢培