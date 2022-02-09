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【恒大3333】恒大許家印：今年目標交樓60萬套　絕不允許賤賣公司資產

股市 16:53 2022/02/09

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【恒大3333】恒大許家印：今年目標交樓60萬套　絕不允許賤賣公司資產

內媒引述中國恒大 （03333） 2月6日「保交樓新年開工動員」大會內容，會議上恒大常務副總裁梁偉康表示，恒大今年要實現60萬套的交樓目標，累計面積約7000萬平米，意味恒大有近一半的保交樓項目要在年內完成交付。

恒大主席許家印在會上提到，2021年是恒大極不平凡的一年，2022年則是恒大走出困境、邁向未來的關鍵之年，今年集團必須全面開工保交樓，堅定不移完成全年保交樓的目標，這是今年最重要的任務和工作。同時，還要恢復銷售、恢復經營，全方位積極推進合作，努力化解各種風險，強調絕不允許賤賣公司資產。

恒大電話會議：計劃未來6個月內推出初步重組方案，【下一頁】

許家印指，目前有80%以上的長期合作夥伴都在繼續跟恒大合作，每個省、市、區都成立了恒大項目保交樓專班，指導幫助推進復工復產保交樓，今個新年期間有些項目甚至都沒有停工，有的只停了除夕和大年初一，接下來恒大要抓好全國項目春節後的復工復產、正常施工工作，3月底時，包括北方嚴寒地區在內，要達到80%至90%的保交樓項目全面工效達標，正常施工。

6月30日前力爭交樓30萬套  

許家印指，公司往年正常經營的時候，資金流入流出非常大，如2019年達1.3萬億（人民幣；下同）、2020年達1.2萬億，過去高峰期一年交樓五、六十萬戶。但公司自去年6月起陷入困境，9月起幾乎沒有資金流入。目前，恒大預售監管資金有500多億元，基本能啟動春節後的全面復工。 不過許家印強調，項目之間有些是不平衡的，復工後施工的連續性就要靠近800億元的銷售未回款、近900億元的保交樓樓宇中的可售貨值，這1700億元就是持續保交樓的資金基礎。

許家印指，總施工人數要在2月底達到10萬人、3月中旬達到20萬人、3月底達到30萬人，這樣才能到今年6月30日前確保交樓20萬套、力爭交樓30萬套，做到時間過半、交樓過半。

恒大擬續推動出售被接管元朗住宅地【下一頁】

目前集團有5600萬平方的在建未取證未開盤的項目、1.6億平方的土地儲備以及150個舊改項目。許家印指，集團相關領導、相關職能部門和地區公司要進行認真深入的研討，做好下一步的戰略規劃，「讓這些大量的優質資產啟動起來、轉起來」。

另外，許家印指，恒大今年要根據公司的實際情況精簡機構，進一步建立扁平化管理體系，嚴格定崗定編。恒大已在新年前對省公司總部進行了定編，省公司總部從1.5萬人精簡為5100多人，大批的員工被調到一線項目。

堅決免掉躺平或半躺幹部  提拔有衝勁幹部

許家印指，儘管有些地區公司薪資發放不及時，但各級領導和員工為了復工復產保交樓的目標，仍然夜以繼日、加班加點、奮戰一線，但也有極個別的領導幹部，出現了躺平或半躺平，針對這種情況，要堅決免掉一批不作為、不擔當、不幹活的領導幹部，大膽提拔一批優秀的、有衝勁、敢擔責的領導幹部。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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港股 中國恒大（03333） 銷售 中國 恒大 許家印
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