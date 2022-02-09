【極端天氣】研究指過度降雨　將阻礙全球經濟發展

▲ PIK的科學家們研究發現，燃燒石油和煤炭導致的氣候變化增加了每日降雨量，這將會損害全球經濟。（資料圖片）

極端天氣近年出現愈趨頻密，暴風雨、水災、熱浪和旱災等，都對人類生活帶來眾多負面影響。德國波茨坦氣候影響研究所（PIK）氣候科學家Anders Levermann表示，最近在國際學術期刊《Nature》發表的研究發現，當潮濕天和極端降雨天的數量增加時，經濟增長都會出現下降。

PIK的科學家們研究了1979年至2019年間共1,500多個地區的數據，該分析表明，燃燒石油和煤炭導致的氣候變化增加了每日降雨量，這將會損害全球經濟。

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該項研究負責人Leonie Wenz指出，世界各地的經濟因更多的潮濕日子和極端日降雨量而放緩，這項重要發現，將增加他們對氣候變化所帶來的真實成本有更多了解。

過量降雨 不利富裕工業化國家經濟

Leonie指出：「雖然更多的年降雨量通常對經濟是有利的，特別是依賴農業的經濟地區，但問題在於，這些雨水是如何在一年的各個日子裡分配。」她補充：「太密集的每日降雨量其實是不好的，特別是對於像美國、日本或德國這樣的富裕工業化國家。」PIK亦強調，過度降雨對服務業和制造業的影響特別大。

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另根據英國國家氣象局的說法，隨著「全球氣溫上升，預計極端降雨日的數量將增加。」例如在去年夏天，大雨導致一些歐洲國家發生嚴重的洪水，造成死亡以及建築物和基礎設施的重大損失。 為應對災難性的洪水和暴雨，德國政府表示會提供多達300億歐元（約2,600億港元）的資金來幫助該國受洪水影響的部分地區。

雨天數量微小變化 足以影響經濟增長率

氣候科學家Anders Levermann亦補充，即使是雨天數量的微小變化，已足以影響經濟的增長率，而且未來幾年內各國政府需要進行系統性的轉變。「我們必需加快從化石能源系統，過渡到一個可再生能源系統，並使大眾能夠真正適應它。」

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責任編輯：陳卓賢