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【二手樓價】投資者到屯門尋寶　大膽還價得手　低銀行估價8%購啟豐園高層兩房

股樓投資 16:46 2022/02/09

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樓市前景未明，普遍業主願意擴大議價空間，甚至減至低於銀行估價出售，吸引不少買家趁機執平貨。中原地產伍庭輝說，屯門啟豐園1座高層E室，實用面積326平方呎，兩房間隔，原叫價500萬元，終減價30萬元，以470萬元易手，實用呎價約14,417元。

伍庭輝說，銀行對上址估價約510萬元，即是說，是次成交價較銀行估價低約8%。代理續說，買家為投資者，看好屯門南基建發展前景，加上上址屬高層，景觀開揚，一睇即中，遂大膽落票還價，由於業主減幅吸引，所以立即承接。參考同類單位市值月租約1.1萬元計，買家可享約2.8厘租金回報。

資料顯示，原業主於2003年以85萬元購入上址，現帳面獲利385萬元，物業期內升值4.5倍。

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