【美國縮表】美國聯儲局縮表可怕嗎？　要怎樣部署投資？

美國通脹持續高企，加息步伐及預期也持續升溫，加息憂慮下美股迄今表現整體偏弱，當中以科技為主的納指跌幅較價值股為主的道指為多。其實除了加息，市場又開始擔心聯儲局甚麼時候縮表，主席鮑威爾在1月議息會議後表示相比於上一輪縮表前，目前聯儲局資產負債表規模更大，久期更短，經濟更強，通脹水平更高，所以聯儲局可能會更早、更快的進行縮表，並同時預計加息過程中開始縮表。

目前，美國就業市場穩步向好，經濟復蘇較為坎坷，但經濟增長動力較強，通脹風險仍持續上行。基於此，預計此輪縮表或於今年年中開始。

回看2017年，聯儲局通過多次會議不斷溝通縮表預期，股市在縮表溝通階段反應較為平淡，但在實施階段開啟時股市大幅下跌，但隨後逐步回升，看出縮表對於股市的影響較為暫時，整體衝擊較小。但反觀房地產市場，縮表對其影響時間較長，因為縮表開啟後，聯儲局對到期的不動產抵押貸款證券 （MBS） 逐步不再投資，因此對房地產市場的影響存在滯後性但偏長期，房價在 2018 年初後持續下跌直至 2019 年 9 月底縮表結束。

因此，上一輪縮表有效地推動長期利率上行，對股市影響為短期衝擊，對房地產市場影響較長。縮表通過推動美債長端利率快速提升美國與其他國家的利差，吸引資金回流美國。由於過剩的流動性停留於銀行間系統，因此縮表對實體經濟的影響較小。

我們認為，這次聯儲局加息後，短期利率向長期利率傳導或失效，需要縮表提升長端利率避免收益率曲線倒掛，以及避免大規模超額存款準備金的上升導致通脹的風險。此外，通過縮表亦可大規模減少超額存款準備金以增加短期利率的可控性。而聯儲局因持有證券的久期缺口需要縮表進行縮減，以減少利率風險帶來的損失。我們預期此輪縮表會繼續採用上一輪漸進、可預測地被動縮表的方式，縮表最早或將於今年年中開始。

股市方面，此輪縮表或將推動美國長期利率上行，對美股或存在一定短期衝擊，尤其對高估值的成長及科技板塊，在事件落地前 （即今年上半年） 投資者仍要謹慎。但相反，在利率進入上升週期，預期銀行股會受益息差擴闊，而保險公司也預期受固定收益類資產的投資回報率提升而增加公司的價值，因此美國或國際性的銀行及保險公司預期在波動市中可突圍而出。

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