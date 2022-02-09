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【加密貨幣】美國破獲史上最大加密貨幣竊案 涉案金額超過36億美元

理財智慧 17:07 2022/02/09

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美國司法部近日宣布破獲史上規模最大的加密貨幣竊案，成功追回駭客自2016年起，從數位貨幣交易中心Bitfinex竊取的比特幣（約9萬4,000多枚）。現今這些比特幣的總價值超過36億美元（約281億港元），創下查獲金額的最高紀錄。

【晶片法案】歐盟投放逾430億歐元拓晶片生產 預2030年其市場佔有率將增至20%【下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

在這宗史上規模最大的加密貨幣竊案當中，兩名夫妻34歲Ilya Lichtenstein與31歲妻子Heather Morgan被指控利用比特幣洗黑錢而被捕，未來他們預計將因串謀洗錢和詐騙美國等罪名，在紐約南區聯邦法院出庭。美國司法部指駭客在入侵Bitfinex系統操作2千多筆未經授權交易後，便將錢交由這對夫婦負責「清洗」，當中包括近12萬枚比特幣，部分失竊比特幣送往Lichtenstein 控制的電子錢包，並從電子錢包移出後購買黃金及NFT等物品，剩下約94,000多枚比特幣仍留在駭客的非法錢包。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

當初駭客竊取的比特幣，價值約7,100萬美元（約5.5億港元）。然而近來比特幣價值飆漲，使得案件金額亦同步上升。美國司法部逮捕這對夫妻後，取得 Lichtenstein電子錢包權限，追回剩下94,000多枚比特幣，價值超過 36 億美元（約281億港元），創下查獲金額最高紀錄；美國司法部也呼籲失竊的受害者前往認領。

【職場熱話】見工HR唔睇履歷表 求職者被迫鉅細無遺填表 怒斥「簡直是多餘」【下一頁

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記者：關海儀

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