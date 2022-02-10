  • 17°C
香港時間 : 2022210日 (四) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊聖地】京都遊客大減88% 市長：政府可能在十年內破產

理財智慧 16:34 2022/02/10

分享：

疫情讓世界各地旅遊業大受打擊，很多仰賴旅遊業的國家或城市財政因而陷入困難，如日本京都，2019年日本的3,100萬人次的海外訪客之中，就有800萬人來到京都。京都政府表示如果繼續沒有遊客，十年內就會破產，但當地居民卻對沒有遊客的生活相當適應。

【公屋裝修】一家4口喜派新公屋 花18萬平裝380呎單位 為讓子女擁各自空間 甘願讓出大房一開二【下一頁

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

根據日本旅遊局的數據，2021年只有24萬名外國遊客抵達日本，比疫情前水平下降99.2%。而京都的遊客也跟著大減88%。以往京都的禮品店現時空無一人。京都市長發出警告指，如果沒有旅遊收入，京都可能在十年內面臨破產。現時京都本財政年度的赤字徘徊在4.4億美元左右，如果情況持續惡化下去，到了2025年，京都政府的赤字可能會達到23億美元。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

由於京都的稅收基礎薄弱，有40%的人口是不納稅的學生或65歲以上的人，而在寺廟和神社免徵財產稅，傳統的木製房地產項目又享有較低的稅收，因此京都一直高度仰賴遊客支出。京都市長指未來有機會要重組該市的財政計畫，包括到2025年裁減550個工作崗位，並減少社會援助，預計可節省14億美元。

【北京冬奧】北京冬奧獎牌設計取自古代天文圖　用手摸不留指紋【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
旅遊資訊 京都 旅遊行業 日本

上一篇文章

【職場熱話】固執老闆堅持員工外出開會 稱「面對面才叫開會」 結果被對方公司一句KO

下一篇文章

圖看本港樓市氣氛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】弟弟即將結婚　有感遲早要搬走　遇正葵涌靚裝居屋大減價
【有相睇】弟弟即將結婚　有感遲早要搬走　遇正葵涌靚裝居屋大減價
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
宏利香港因時制宜提升配套　為強積金成員謀福祉
宏利香港因時制宜提升配套　為強積金成員謀福祉
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷
【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷
【有相睇】減價賣樓吸客　慘遭上車客還價　荃灣兩房減完再減　463萬低市價沽
【有相睇】減價賣樓吸客　慘遭上車客還價　荃灣兩房減完再減　463萬低市價沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款