【旅遊聖地】京都遊客大減88% 市長：政府可能在十年內破產

疫情讓世界各地旅遊業大受打擊，很多仰賴旅遊業的國家或城市財政因而陷入困難，如日本京都，2019年日本的3,100萬人次的海外訪客之中，就有800萬人來到京都。京都政府表示如果繼續沒有遊客，十年內就會破產，但當地居民卻對沒有遊客的生活相當適應。

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根據日本旅遊局的數據，2021年只有24萬名外國遊客抵達日本，比疫情前水平下降99.2%。而京都的遊客也跟著大減88%。以往京都的禮品店現時空無一人。京都市長發出警告指，如果沒有旅遊收入，京都可能在十年內面臨破產。現時京都本財政年度的赤字徘徊在4.4億美元左右，如果情況持續惡化下去，到了2025年，京都政府的赤字可能會達到23億美元。

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由於京都的稅收基礎薄弱，有40%的人口是不納稅的學生或65歲以上的人，而在寺廟和神社免徵財產稅，傳統的木製房地產項目又享有較低的稅收，因此京都一直高度仰賴遊客支出。京都市長指未來有機會要重組該市的財政計畫，包括到2025年裁減550個工作崗位，並減少社會援助，預計可節省14億美元。

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記者：鄭日棱