【銀行股】滙證唱好港銀淨息差最快今季擴張　行業首選中銀、東亞

▲ 滙證唱好港銀淨息差最快今季擴張 行業首選中銀、東亞

美國加息預期升溫，多隻銀行股衝破52周高。再有券商加入唱好銀行股，滙證指港元拆息（HIBOR）的升勢較預期更早，相信香港銀行股的淨息差最快今季開始擴張，維持對板塊的中性正面看法，上調中銀香港 （02388） 及東亞銀行 （00023） 目標價。

滙證在報告以「雙喜臨門」（Good things come in pairs）形容東亞，主要考慮到其計劃悉數回購股東Elliott的8.43%股權。由於回購的股份將會註銷，滙證預期交易完成後將帶動每股盈利有約9%上升，並有助反映企業管治能力，同時帶動市場對其未來進一步出售非核心資產分派特別股息的預期。

滙證又重提，中銀2016年出售非核心資產後派發特別息，加上利率周期趨升，帶動股價估值由0.8倍上升至1.4倍。

滙證：港美每加息0.25厘 將轉化成至少一成稅前盈利

另一利好因素則繫於美國的加息周期。滙證指，1個月港元拆息在過去60日平均處0.18厘水平，較2021年下半年平均水平高出8個基點，或有利銀行淨息差在今季開始擴闊。滙證推算，港美每加息0.25厘，將可轉化成10%至16%的稅前盈利。

滙證又指，儘管港銀短期仍然面對貸款需求偏弱、港股成交轉淡及內房貸款質素等風險，但考慮到加息周期及信貸周期至明年或會好轉，行業長遠的前景仍然吸引。港銀板塊中，偏好中銀香港及東亞。

緊接盈利預測上調後，中銀目標價相應由32元調升至34.5元，東亞則由16.8元調升至17.6元，維持「買入」評級。

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