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【第五波疫情】香港寬頻縮短專門店營業時間　向前線員工派發快速測試套裝

Hot Talk 16:00 2022/02/09

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【第五波疫情】香港寬頻縮短專門店營業時間　向前線員工派發快速測試套裝

第五波疫情嚴峻，香港寬頻 （01310） 宣布，月內向所有香港前線員工派發快速測試套裝，讓有需要的員工能自行進行檢測，公司並會提升向前線及核心業務運作員工提供的相關防護物資，包括無限供應ASTM Level 3口罩、個人防護用品，例如保護衣、鞋套、護目鏡及消毒用品等。

陳智思對未來一年香港重新開關感樂觀【下一頁】

香港寬頻全線專門店已安裝智能體溫監測器及食環署認可的空氣淨化機，減低店內病菌傳播風險，並向客戶及員工提供消毒搓手液。專門店之營業時間縮短為上午11時至晚上7時半，減低交叉感染風險。

香港寬頻早於1月10日已全面安排所有後勤員工在家工作。採取上述特別措施期間，香港寬頻所有與客戶相關的服務與支援將維持不變，並會密切監察及檢討有關應變安排。

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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