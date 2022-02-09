【異動股】歐康維視旗下新藥上月臨床試驗　惟近期股價錄19連跌續創新低

歐康維視生物(01477)今日再逾2%，錄19連跌再創新低。集團上月公布，自主研發的新藥OT-202(酪氨酸激酶抑制劑)，單次/多次給藥在中國健康受試者中的隨機、雙盲、安慰劑對照的安全性、耐受性及藥代動力學特性的臨床試驗，近日已完成首例患者入組。

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該產品為首款公司自主研發治療乾眼症的I類新靶點新藥，在豚鼠免疫型乾眼症模型及小鼠東莨菪鹼乾眼症模型中均顯示出顯著的治療及抗炎作用。

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