【大行點睇】富瑞指仍對藥明生物有信心　現時為吸納該股的黃金機會

富瑞表示，相信藥明生物(02269)有能力且會解決子公司無錫藥明生物及上海藥明生物列入未經核實名單(UVL)的問題，仍然對藥明生物充滿信心，這兩日股價下跌是吸納的黃金機會，建議在接下來的幾天內收集。該行重申藥明生物「買入」評級，目標價200元。

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富瑞指出，被列入UVL可能是由於採購物料最終用途審查未得到滿足，若公司進行了更正，包括提交的書面證據，則可以將公司從UVL中剔除。

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