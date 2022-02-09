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【北京冬奧】綠色建築議會推facebook冬奧問答遊戲 有機會獲Green Common現金禮券

理財智慧 16:07 2022/02/09

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香港綠色建築議會於其Facebook專頁推出「綠築仔帶大家遊冬奧」系列，當中介紹今年冬奧的主要比賽場館，並設有問答遊戲，參加者有機會獲得Green Common的現金禮券。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

活動由2月4日至18日期間進行，綠色建築議會的Facebook專頁在介紹各個綠色場館的建築技術之外，每篇帖文也會為北京冬奧的小知識設有提問。

參加者只要在帖文下回答正確答案，並留下一句給香港冬奧代表團運動員的打氣說話，以及分享帖文和讚好「香港綠色建築議會」專頁，即有機會獲得Green Common現金券100元，每個帖文有三個得獎名額，參加者必須完成帖文內指示，由香港綠色建築議會挑選最有心思的得獎者。得獎者將於冬奧圓滿結束後兩星期內接獲inbox訊息，安排郵寄現金券。

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責任編輯：羅浩濂

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