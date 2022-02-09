  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【豐田業績】豐田上季盈利跌5.6%勝預期　削全年產量目標50萬部至850萬輛

股市 16:01 2022/02/09

分享：

【Toyota業績】豐田上季盈利跌5.6%勝預期 削全年產量目標至850萬輛

豐田汽車（Toyota，日：7203）公布第三季季績，10月至12月間，豐田淨利潤跌5.6%至7917.4億日圓，勝市場預期6192.4億日圓。豐田表示，受芯片短缺和疫情抑制產量影響，下調全年汽車產量目標，預計至明年3月底的財年全年將生產850萬輛汽車，低於此前估計的900萬輛，全年預計銷售淨額亦由30萬億日圓降至29.5萬億日圓。

豐田預計至明年3月底的財年全年盈利為2.8萬億日圓，較分析市預期的3.04萬億日圓為低。

豐田上季銷量按年跌11.4%至252.2萬輛，其中北美跌勢最多，按年銷量減15.9%。季內銷售淨額為7.79萬億日元，按年跌4.5%，但仍勝市場預估7.58萬億日元。

上季Toyota/Lexus品牌銷售量按年跌12%至230.3萬輛，當中電動化車款銷售量按年増5.7%至64.1萬輛，佔Toyota/Lexus品牌銷售量比重為27.8%，佔比高於去年同期的23.2%。營業利潤為7844億日元，高於市場預期7168億日圓。

更多【新經濟股】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章：

【芯片大戰】本田汽車上季收入跌2.2%仍勝預期　上調全財年經營利潤預測

【美股焦點】據指通用汽車GM調高電動貨車及SUV產量6倍　目標今明兩年共交付40萬輛

 

 

品牌 銷售 日圓 晶片 豐田 汽車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款