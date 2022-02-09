【豐田業績】豐田上季盈利跌5.6%勝預期　削全年產量目標50萬部至850萬輛

▲ 【Toyota業績】豐田上季盈利跌5.6%勝預期 削全年產量目標至850萬輛

豐田汽車（Toyota，日：7203）公布第三季季績，10月至12月間，豐田淨利潤跌5.6%至7917.4億日圓，勝市場預期6192.4億日圓。豐田表示，受芯片短缺和疫情抑制產量影響，下調全年汽車產量目標，預計至明年3月底的財年全年將生產850萬輛汽車，低於此前估計的900萬輛，全年預計銷售淨額亦由30萬億日圓降至29.5萬億日圓。

豐田預計至明年3月底的財年全年盈利為2.8萬億日圓，較分析市預期的3.04萬億日圓為低。



豐田上季銷量按年跌11.4%至252.2萬輛，其中北美跌勢最多，按年銷量減15.9%。季內銷售淨額為7.79萬億日元，按年跌4.5%，但仍勝市場預估7.58萬億日元。

上季Toyota/Lexus品牌銷售量按年跌12%至230.3萬輛，當中電動化車款銷售量按年増5.7%至64.1萬輛，佔Toyota/Lexus品牌銷售量比重為27.8%，佔比高於去年同期的23.2%。營業利潤為7844億日元，高於市場預期7168億日圓。

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