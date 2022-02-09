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【出國旅行】澳洲宣布重開邊境迎接國際旅客 想到當地旅行要有咩準備?

環球政經 15:48 2022/02/09

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疫情持續逾兩年，以往最最去旅行的港人，已未能到外地旅遊多時。澳洲政府日前（7 日）宣布，將於 2022 年 2 月 21 日起重新開放國際邊境，允許完成接種新冠疫苗的簽證持有人免隔離入境。

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是次宣布重開邊境，是澳洲逐步重啟國際旅遊計劃的一部分。由2022年2月21日起，澳洲將歡迎所有已完成接種疫苗的簽證持有人，包括遊客、商務旅客及其他訪澳人士，由該日起入境澳洲。若簽證持有人未完成接種疫苗，仍需持有有效的旅行豁免才可入境澳洲，並需遵守各州份及領地的檢疫隔離要求。

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由 2022 年 2 月 21 日起，持有簽證，並已完成接種獲澳洲醫療用品管理局（Therapeutic GoodsAdministration ，TGA）認可新冠疫苗的人士，可免隔離入境澳洲，無須申請旅行豁免（Travel exemption）。 澳洲旅遊局周三（9日）發布了一項有關前往澳洲的須知，有意前往澳洲旅遊的港人可留意：

．國際旅客必須符合以下資格，方可入境澳洲：
1.持有有效澳洲簽證
2.完成接種獲澳洲醫療用品管理局（TGA）認可的新冠疫苗，並提供疫苗接種證明
3.提供出發前 24 小時內的快速抗原測試（RAT）陰性結果證明，或出發前 72 小時內進行的新型冠狀病毒分子測試（PCR） 陰性檢測結果（除非持有醫療豁免）

周二尚有過萬宗確診　馬來西亞擬最早於3月起重開，詳見【下一頁


澳洲旅遊局又指，根據 2022 年 2 月 7 日公布的安排，由 2022 年 2 月 21 日起，已完成接種疫苗的簽證持有人可免隔離入境西澳以外各州份及領地。 旅客需遵守入境各州份及領地，以及計劃前往各州份及領地的檢疫隔離要求。入境要求會定期更新，因此旅客出發前必須查閱最新資訊。若航班需中途轉機，旅客亦應預先檢查中轉站的入境安排。

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有關澳洲特定州份及領地的入境要求，可瀏覽澳洲內政事務部 （The Australian Government Department of Home Affairs）的相關網站。更多有關到訪澳洲的資訊，可瀏覽澳洲政府的相關網站。

澳洲政府早前亦宣布，持工作假期簽證人士（包括 417 及 462 簽證）如選擇於今年 1 月 19 日至 4 月 19 日期間入境可享豁免簽證費。澳洲旅遊局又提醒大家前往澳洲前，請確保查閱回港之最新航班狀態、入境限制及檢疫要求。

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記者：陳詠妍

 

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