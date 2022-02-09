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【電動車】拜登：美國製造業捲土重來 首認Tesla領導地位

環球政經 17:37 2022/02/09

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美國總統拜登（Joe Biden）周二（8日）首次公開承認Tesla（TSLA）是美國最大的電動車生產商。並重申他致力使美國政府的車隊實現電動化。

拜登就促進美國本土電動車製造發表演說，提到電動車生產商的貢獻，並稱「美國製造業捲土重來」。他表示，自2021年以來，各大電動車生產商對美國國內製造業的投資總額超過2,000億美元。從通用汽車、福特等標誌性公司建立新電動車生產線，到美國最大的電動車製造商Tesla，再到製造電動卡車的Rivian或製造電動巴士的Proterra等新創公司。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

另外，他亦宣布澳洲充電設備製造商Tritium在田納西州建立新工廠，新工廠每年將生產多達 3萬個電動汽車充電器，並為當地創造500個就業機會。當地官員表示，生產計劃於2022年第三季度開始。

演說中，拜登表示「美國製造業捲土重來」。拜登說，Tritium的充電器將使用美國本地零件製造，並由美國工人負責安裝。他提到，白宮政府的60萬輛汽車，終將轉為電動汽車。

拜登在上任之前之後避免提及Tesla，白宮早前表示，該公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）一直反對美國汽車工人聯合會 (UAW) 在Tesla的加州弗裏蒙特廠組織工會，這與拜登政府立場相反。另外，Elon Musk還對白宮邀請通用汽車和福特等公司討論電動車時沒有邀請和提到Tesla表示不滿。Tesla的支持者甚至在社交媒體發起請願活動，以迫使拜登政府承認Tesla的電動車領導地位。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對   【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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