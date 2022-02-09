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【晶片法案】歐盟投放逾430億歐元拓晶片生產 預2030年其市場佔有率將增至20%

環球政經 16:40 2022/02/09

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歐盟周二（8日）公布最新一項《歐洲半導體晶片法案》（EU Chips Act），投放逾430億歐元（約3822.25億港元）的公共和民間投資，並目標於2030年，將其市場佔有率由現時10%，倍增至20%。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

歐盟委員會主席Ursula von der Leyen在會議上點名指出，美國或日本將會成為歐盟的理想合作夥伴，又表示將會透過投資、監管以及和戰略合作伙伴合作，令歐洲成為晶片生產業界的領先者；歐盟委員會執行副主席兼數碼執委Margrethe Vestager表示，歐洲市場將會對台積電開放。

一旦計劃獲得批准，歐盟將利用現有歐盟預算和透過成員國鬆綁現有公共補助規定，以籌得430億歐元經費。目前全球晶片大多數出產於台灣、中國和韓國等，如今歐盟27國冀望透過法案，令多國企業和工廠於全球半導體生產業上，擔任更重要的角色。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：潘曉豐

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