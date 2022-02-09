【沉重打擊】馬斯克SpaceX星鏈計劃受挫 40顆衛星被地磁風暴摧毀

馬克思的太空探索技術公司SpaceX，旗下的衛星互聯網服務星鏈（Starlink）計劃近日發展受挫。該公司於本月3日發射的49顆星鏈衛星中的其中40顆，由於受到地磁風暴的嚴重影響，無法到達圍繞地球的正確軌道，最後將會進入地球大氣層銷毀。

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SpaceX自2018年以來已經發射了2,000多顆星鏈衛星，上周四（2月3日）在佛羅里達州甘迺迪太空中心的39A發射台，再利用獵鷹九號火箭發射了49顆星鏈的低軌衛星，就在一天後地球上空的一場地磁風暴，致使大氣變暖並增加了50%的大氣密度，從而增加了衛星的阻力。星鏈團隊立即指示衛星進入安全模式，讓它們通過側翼飛行的方式，最大程度地減少阻力，以躲避風暴為目標。

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然而，根據SpaceX初步分析顯示，該增加的阻力阻止了衛星離開安全模式，令SpaceX無法啟動軌道提升操作，結果使得多達40顆衛星將重新進入或已經重新進入地球大氣層，而脫離軌道的衛星與其他衛星的碰撞風險為零，並且被設計到重返大氣層時被燒毀，這意味著不會產生軌道碎片，也不會有衛星零件撞擊地面。

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責任編輯：嚴浩文