  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】永利澳門陳志玲：農曆新年黃金周期間酒店入住率達99%、對未來競投賭牌有信心

股市 15:28 2022/02/09

分享：

【濠賭股】永利澳門陳志玲：農曆新年黃金周期間酒店入住率達99%、對未來競投賭牌有信心

據《澳門電台》報道，永利澳門 （01128） 總裁兼常務董事陳志玲受訪表示，在剛過去的農曆新年黃金周假期，訪澳旅客按年增加，永利的酒店入住率達99%，幾乎爆滿，業績符合預期。

【春節黃金周】澳門春節黃金周首7日訪客按年增25.4%，可見【下一頁

她指，公司現時注重中場客，政府今年農曆新年舉辦花車巡遊及煙花表演等活動，有助吸引旅客來澳。

永利：對未來競投賭牌有信心

另外，澳門正審議修改博彩法法案，包括建議澳門永久居民在承批公司出任的常務董事佔股比例提升至15%。陳志玲受訪表示，雖然永利部分資金是外資，但作為香港的上市公司，一直扎根澳門，絕對會配合博彩法相關規定，她又指，1.25萬名員工亦是公司股東，認為能更好參與本澳發展，她對未來競投賭牌有信心。

永利澳門現彈2.6%，報7.44元，創近兩周高。

油價天然氣升勢持續？ 文錦輝分析商品（立即收看）

相關文章：

【周焯華案件】澳門勵駿逆市跌5%　獨立非執董譚惠珠跳船　此前大股東陳榮煉涉非法賭博被捕

【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年

編輯：姚卓然

港股 酒店 澳門 永利澳門（01128） 農曆新年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款