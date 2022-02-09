▲ 【濠賭股】永利澳門陳志玲：農曆新年黃金周期間酒店入住率達99%、對未來競投賭牌有信心

據《澳門電台》報道，永利澳門 （01128） 總裁兼常務董事陳志玲受訪表示，在剛過去的農曆新年黃金周假期，訪澳旅客按年增加，永利的酒店入住率達99%，幾乎爆滿，業績符合預期。

【春節黃金周】澳門春節黃金周首7日訪客按年增25.4%，可見【下一頁】

她指，公司現時注重中場客，政府今年農曆新年舉辦花車巡遊及煙花表演等活動，有助吸引旅客來澳。

永利：對未來競投賭牌有信心

另外，澳門正審議修改博彩法法案，包括建議澳門永久居民在承批公司出任的常務董事佔股比例提升至15%。陳志玲受訪表示，雖然永利部分資金是外資，但作為香港的上市公司，一直扎根澳門，絕對會配合博彩法相關規定，她又指，1.25萬名員工亦是公司股東，認為能更好參與本澳發展，她對未來競投賭牌有信心。

永利澳門現彈2.6%，報7.44元，創近兩周高。

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編輯：姚卓然