加拿大艾伯塔分3階段放寬防疫 先取消疫苗通行證

加拿大多個大城市爆發反疫苗示威的同時，艾伯塔省周二（9日）宣布3個階段放寬防疫限制，包括當日凌晨起取消當地疫苗通行證，民眾在餐廳用餐或進入娛樂場所無需出示接種證明。

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艾伯塔省（Alberta）省長肯尼 （Jason Kenney） 周二表示，當地疫情高峰已過，確診住院的數字回落，決定分3階段逐步放寬防疫限制。其中周二凌晨起，取消小型場所包括圖書館及不足500人禮拜場地的人數上限、取消疫苗通行證，民眾在食肆用餐及進入娛樂場所無需出示接種證明。

此外在下周一（14日）起，取消12歲以下兒童強制戴口罩措施；所有學生自行選擇上學是否戴口罩。

如果住院人數持續下降，3月1日開始，會取消所有在學校實施的防疫限制、場地人數上限，社交聚會限制、口罩令及強制在家工作措施。肯尼稱，最後階段放寬防疫的時間將取決於住院率，預計會取消新冠肺炎的持續治療措拖，僅為確診民眾提供強制隔離建議。

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肯尼指，防疫限制對社會、心理及情緒健康帶來的影響，遠超新冠疫情對公共衛生的威脅，民眾是時候學習與新冠病毒共存。

艾伯塔省至今錄逾50萬確診個案，過去單日有1,623新冠患者住院，128人需入住深切治療部。

另一方面，薩克其萬省（Saskatchewan）周二亦宣布下周一起取消當地疫苗通行證；安大略省（Ontario ）和魁北克省（Quebec）亦表示有意放寬防疫措施。據加拿大政府數據，當地約84%人口至少接種一劑疫苗。

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責任編輯：郭麗明