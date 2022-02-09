▲ 【芯片大戰】本田汽車上季收入跌2.2%仍勝預期 上調全財年經營利潤預測

日本三大車廠之一的本田汽車（Honda）（日：7267）周三（9日）公布截至12月底的第3季財報，期季內淨銷售3.69萬億日圓（約2489億港元），按年減少2.2%，但仍高過市場預期的3.62萬億日圓（約2400億港元）。由於芯片短缺抑制汽車產量，本田汽車上季經營利潤跌17.4%至 2294億日元（約155億港元）。本田汽車上調截至3月底的全年營業利潤至8000億日圓（約540億港元）。

全球車廠面臨汽車芯片短缺問題，本田汽車維持今個財年銷售420萬輛汽車目標。本田汽車預計，具挑戰的環境將繼續存在，例如疫情反覆、半導體等零件供應短缺以及原材料成本的增加，但公司會繼續提高營銷效率及激勵措施，同時降低成本，故上調營業利潤。

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記者：李哲毅