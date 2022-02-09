【在家工作】全球幸福感趨升　常態辦公有裨益

▲ 調查反映「全球幸福感指數」為66分按年升1分。民眾疫下在家工作有負面感受，重返辦公室有助改善情況。（資料圖片）

新冠疫情逾2年，各種新常態對全球民眾身心有影響，有調查反映「全球幸福感指數」為66分按年升1分。民眾疫下在家工作有負面感受，重返辦公室有助改善情況。

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運動服牌子Lululemon公開年度《全球幸福感報告》，於去年10月至11月在全球10個市場調查一萬名成人取得結果，顯示大部分地區包括：美國67分、加拿大66分、法國68分、德國65分、新加坡68分、韓國65分和日本61分皆為上升，英國62分持平，中國75分和澳洲62分反各下跌4分及3分。統計後「全球幸福感指數」為66分。

回歸日常最感幸福

自疫情後企業推動在家工作，是次調查反映近9成在家工作者出現負面影響，包括：工作生活平衡下降、增加工作量、工作時身體活動較少 、錯過直接與他人合作的社交、生產力下降等。已經回辦公室、準備回辦公室者的幸福感指數達70分，高於仍未回辦公室(64分)及部分時間回辦公室者(67分)，顯示日常與他人共事仍有裨益。除了回辦公室工作，調查反映回歸現實日常活動者幸福感指數傾向更高，僅限必需活動者幸福感指數僅64分，出國旅遊、如常室內外活動者高達68分。

疫下回歸辦公室仍有憂慮

不過民眾對回辦公室上班後的安排仍有憂慮，擔心接觸新冠病毒風險（53%）和私人時間減少（52%）。而有近7成Z世代關注私人時間減少，而約3分1的家長則憂慮照顧13歲以下兒童的時間問題。顯示員工對雇主有更高期望，希望公司實踐長遠政策轉變。逾4成雇員尤其Z世代及家長，期望疫情期間及過後，仍有彈性工作時間及地點，以及提供身心健康支援。Lululemon表示會向全球員工提供「心理健康急救訓練」，以識別情緒受困的員工提供支援，另加強為員工身心健康而設的措施，包括：制定培訓、援助計劃、心理輔導及每月健康課程津貼。

「全球幸福感指數」包括3方面：

心理幸福指數；較去年升1分至68

身體幸福指數：則與去年持平66分

社會幸福指數：升1分至64，仍是三項最低。

逾半受訪民眾認同社區重要性，同意社區歸屬感非常重要，是推動社會幸福的主要因素之一。調查反映重視社區精神及希望回饋社區的受訪者較大機會擁有更高幸福感。

責任編輯：王浩賢