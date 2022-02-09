【落盤優惠】中銀香港推買賣證券新客首3個月無上限免佣優惠　涵蓋港股、A股、美股

▲ 中銀香港推新客首3個月買賣證券無上限免佣優惠。

中銀香港（02388）推出新客戶首3個月買賣證券無上限免佣優惠。由即日起至3月31日，中銀香港客戶凡開立新證券賬戶，首3個月均享無上限買入及賣出$0經紀佣金優惠， 包括買賣港股、中國 A 股、美股、透過「NotALot 碎股易」服務進行碎股交易，或通過經濟通 (ET Net) 及阿思達克財經 (AAStocks) 兩個即時證券報價平台流動應用程式查詢證券價格後，連接中銀香港手機銀行進行的跨平台交易。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，去年中銀香港證券業務增長顯著，其中新股認購及美股交易金額，按年分別上升超過4成及3成。為配合客戶網上投資的需要，中銀香港積極推出各種創新手機銀行功能及服務，讓客戶無需前往分行，亦可於手機銀行遙距開立存款及證券賬戶、存入及調撥股票，以及進行股票交易。他續指，除加快投資服務數字化轉型外，該行先後於手機銀行推出美股交易及「NotALot 碎股易」服務。自後者推出半年以來，年青或持有小額本金的客戶佔超過4成。

此外，中銀香港去年在全港銀行首推手機銀行「股票 Widget」小工具，已成功吸納近6萬名用戶使用。透過該小工具，該行客戶無需開啟手機銀行，亦可在手機桌面查閱自選股票之價格、主要指數表現及即市新聞。

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