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【大行報告】建銀國際：騰訊上季收入及利潤料低於市場預期　降目標價5%

股市 15:19 2022/02/09

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【大行報告】建銀國際：騰訊上季收入及利潤料低於市場預期　降目標價5%

騰訊 （00700） 升逾2%，高見483.6元。建銀國際預期，騰訊去年第四季收入按年增長6.9%，按年則持平約1429億元人民幣，低於市場預期，主要受到遊戲及廣告業務疲弱影響。

中國手遊發行商1月全球吸金22.6億美元　騰訊重奪榜首【下一頁】

建銀估計，因應金融科技及商業服務銷售佔比上升，騰訊毛利率會收窄68點子至43.4%，經調整利潤按年跌12.7%，按季則跌8.7%至290億元，遜於市場估計。

建銀：騰訊去年綫上遊戲銷售增速會放慢

騰訊於去年10月推出《英雄聯盟》手機版，即使受市場歡迎，但當時中央收緊對未成年人的遊戲時間，恐拖累短期收入增長，加上新遊戲版號延遲批出，料加劇遊戲業務放緩情況。建銀估計，騰訊去年綫上遊戲銷售增速會放慢，由第三季的增長8%，放慢至增長6%。

建銀下調騰訊2021至2023年盈利預測3%至11%，以反映遊戲業務及廣告業務疲弱，並下調目標價5.5%至535元。該行稱，仍偏好騰訊的龐大用戶基礎、金融科技及商業服務業務快速增長，及充滿活力的數碼內容生態系統。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章：【騰訊700】騰訊擬私有化鬥魚傳聞　接近騰訊內部的人士：消息不實、並無此事

相關文章：【恒騰網絡】恒騰向騰訊等溢價9%配股集資3億元　股價升逾8%


 

港股 騰訊控股（00700） 遊戲 目標價 銷售 大行報告 騰訊
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