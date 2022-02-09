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【新股IPO】薇美姿已遞交主板上市申請 中國口腔護理市場排名第四

股樓投資 15:56 2022/02/09

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中國口腔護理產品生產商薇美姿實業已遞交來港上市申請，並已委任為農銀國際與法巴為聯席保薦人。薇美姿為內地口腔護理產品提供商，主要經營口腔護理品牌「舒客」及兒童口腔護理品牌「舒客寶貝」，產品線覆蓋牙膏、漱口水、牙貼、電動牙刷、沖牙器等，目前公司有61款新產品及升級產品正在研發中。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊
 

根據其初步招股文件顯示，薇美姿於2021年首三季錄得收入約12.3億元人民幣，按年增長約14.8%；期內盈轉虧，錄得股東應佔虧損4.94億元人民幣，對比2020年同期錄純利1.33億元人民幣。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股【見下頁】

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據市場諮詢機構表示，以2020年全部口腔護理產品零售額計算，薇美姿在中國口腔護理市場排名第四，市佔率達5.3%，而在兒童細分市場領域，薇美姿的市場份額達20.4%。

是次集資所得，薇美姿將用於線上及線下品牌建設；產品研發；加強線下銷售及經銷網絡以及市場滲透；對優質小眾口腔護理品牌進行股權投資；於加強業務數字化；及作營運資金與一般企業用途。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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