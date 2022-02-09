  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】減價賣樓吸客　慘遭上車客還價　荃灣兩房減完再減　463萬低市價沽

股樓投資 15:28 2022/02/09

分享：

樓市前景未明，再有業主以低市價出售單位。美聯物業鍾家豪說，荃灣荃德花園B座低層C室，實用面積340平方呎，兩房間隔，望山景，今年一月放盤，原叫價510萬元，近日見確診數字上升，即減價至475萬元，並獲上車客洽購，但遭上車客還價，最後單位以463萬元沽出，較市價低2%，實用呎價13,618元。

從代理提供的相片可見，單位位於是低層，景觀不算開揚，但勝在裝修企理，可即買即住。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

資料顯示，原業主於2004年以321萬元購入上址，即使累減47萬元，但帳面仍獲利142萬元離場。代理續說，雖然近日睇樓量減少，但有不少撈底客伺機物色平盤。

同場加映【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

【有相睇】太古城兩房失守800萬　呎價僅14037元　平過部分新界樓【下一頁

【有相睇】弟弟即將結婚　有感遲早要搬走　遇正葵涌靚裝居屋大減價【下一頁

【二手樓價】淘大花園業主3個月內不斷減價　單位減至「蝕讓價」先賣走　埋單帳面蝕17萬【下一頁

【二手樓價】碧海藍天業主硬食辣稅沽貨　持貨未滿三年料實蝕逾50萬離場【下一頁

同場加映【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 荃德花園

上一篇文章

佛州業主將真樓以NFT方式出售　底價65萬美元

下一篇文章

【阿里巴巴 9988】軟銀澄清阿里額外註冊ADS 與軟銀未來交易無關 阿里巴巴股價急彈6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權
石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜?
供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款