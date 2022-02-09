【有相睇】減價賣樓吸客　慘遭上車客還價　荃灣兩房減完再減　463萬低市價沽

樓市前景未明，再有業主以低市價出售單位。美聯物業鍾家豪說，荃灣荃德花園B座低層C室，實用面積340平方呎，兩房間隔，望山景，今年一月放盤，原叫價510萬元，近日見確診數字上升，即減價至475萬元，並獲上車客洽購，但遭上車客還價，最後單位以463萬元沽出，較市價低2%，實用呎價13,618元。

從代理提供的相片可見，單位位於是低層，景觀不算開揚，但勝在裝修企理，可即買即住。

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資料顯示，原業主於2004年以321萬元購入上址，即使累減47萬元，但帳面仍獲利142萬元離場。代理續說，雖然近日睇樓量減少，但有不少撈底客伺機物色平盤。

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