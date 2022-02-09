【ET講股通】孫運喜：北水發力（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日造好，恒生指數高開397點，早段曾升約500點，其後高位爭持，恒生指數半日升478點，報24808點，成交785億元。阿里巴巴 （09988） 升逾6%領市，滙豐 （00005） 續破頂高見59.55元，逼近60元關，中移動 （00941） 升近3%破頂，港股後市點走？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：11 - 科技股大翻身撐市 阿里巴巴 （09988） 升逾6%

02：28 - 升市動力一：中移動 （00941） 升近3%破頂 反映北水背後發力

04：34 - 升市動力二：阿里巴巴 （09988） 承接美股升勢 帶動科技股跑高

05：25 - 升市動力三：銀行股發力 滙豐 （00005） 破年內高位接近60元

06：41 - 本地銀行股中銀香港 （02388） 、恒生銀行 （00011） 、東亞銀行 （00023） 股價齊造好

08：19 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.64元買入上望多少？

11：22 - 觀眾問股：快手 （01024） 走勢點睇？可上望甚麼價位？

16：23 - 觀眾問股：袞礦能源 （01171） 點睇？ 17.6元買入繼續持有？

20：40 - 觀眾問股：中移動 （00941） 51.6元買入加注抑或賺價走？

25：17 - 觀眾問股：中國財險 （02328） 7.8元買入策略如何？

28：29 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41.7元買入點睇？可以繼續揸？

30：00 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 5元買入可上望多少？

32：15 - 港股收市市況速報 可否進一步升要留意美國債息、CPI數據

35：37 - 潛力股推介：江西銅業 （00358）

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恒指高開逾400點，全日升500點，收報24829點，大市總成交1,407億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，兩類股份為升市功臣：新經濟股大翻身，阿里巴巴 （09988） 升6.8%；傳統經濟股續有好表現，中移動 （00941） 再升2.9%。

升市背後實有賴北水。中移動A股升停板，H股跟上，即市高見58.5元，同業中電信 （00728） 、聯通 （00762） 亦跟升。中移動A股勁升，主因：一、新上市綠鞋機制到期；二、中金薦買，目標價看70元。阿里急彈，主因註冊10億份ADS未必涉及配股，美股昨晚率升反彈，港股今日跟升。第三股動力則來自銀行股，愈來愈多大行唱好港銀，滙豐 （00005） 升0.9%，中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 升0.9%至1.6%。

展望後市，恒指能否破位而上，還看兩點：一、美國10年期債息走勢，若突破2厘，心理影響甚大，不利增長股；二、美國周四公布CPI，1月份估計高達7.2至7.3%，相信在數據出爐前，市場傾向觀望。

潛力股可留意江銅 （00358） ，股價升3%至13.84元，早前已突破三條下降軌，若突破前浪頂14.08元，扇形走勢將獲確立，可待回調吸納，以12元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰香港電訊、快手、兗礦能源、中移動、財險、海螺水泥、工行︰立即觀看】

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