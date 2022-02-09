  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：北水發力（歡迎觀眾問股）

股市 15:39 2022/02/09

分享：

港股今日造好，恒生指數高開397點，早段曾升約500點，其後高位爭持，恒生指數半日升478點，報24808點，成交785億元。阿里巴巴 （09988） 升逾6%領市，滙豐 （00005） 續破頂高見59.55元，逼近60元關，中移動 （00941） 升近3%破頂，港股後市點走？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
01：11 - 科技股大翻身撐市  阿里巴巴 （09988） 升逾6%
02：28 - 升市動力一：中移動 （00941） 升近3%破頂  反映北水背後發力
04：34 - 升市動力二：阿里巴巴 （09988） 承接美股升勢   帶動科技股跑高
05：25 - 升市動力三：銀行股發力  滙豐 （00005） 破年內高位接近60元
06：41 - 本地銀行股中銀香港 （02388） 、恒生銀行 （00011） 、東亞銀行 （00023） 股價齊造好
08：19 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.64元買入上望多少？
11：22 - 觀眾問股：快手 （01024） 走勢點睇？可上望甚麼價位？
16：23 - 觀眾問股：袞礦能源 （01171） 點睇？ 17.6元買入繼續持有？
20：40 - 觀眾問股：中移動 （00941） 51.6元買入加注抑或賺價走？
25：17 - 觀眾問股：中國財險 （02328） 7.8元買入策略如何？
28：29 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41.7元買入點睇？可以繼續揸？
30：00 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 5元買入可上望多少？
32：15 - 港股收市市況速報   可否進一步升要留意美國債息、CPI數據
35：37 - 潛力股推介：江西銅業 （00358）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看→https：//video.hket.com/video/3174380

每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署【按此重溫-附time code】

欄名 : ET講股通

相關文章

滙豐005、友邦1299、兩桶油年內向下空間小 朱sir（朱晉民）：恒指今年樂觀
今日
滙豐005、友邦1299、兩桶油年內向下空間小 朱sir（朱晉民）：恒指今年樂觀
阿里巴巴9988未被軟銀沽貨股價彈升 前景三大風險要留意
今日
阿里巴巴9988未被軟銀沽貨股價彈升 前景三大風險要留意
中移動941股價升逾3% 迫近60元創52周新高
今日
中移動941股價升逾3% 迫近60元創52周新高
快手（01024）走勢現突破 有貨者食糊定放紙鳶？
今日
快手（01024）走勢現突破 有貨者食糊定放紙鳶？
操作反向ETF需留意 切勿長揸犯大忌
今日
操作反向ETF需留意 切勿長揸犯大忌

你可能感興趣

滙豐005、友邦1299、兩桶油年內向下空間小 朱sir（朱晉民）：恒指今年樂觀
今日 11:45
滙豐005、友邦1299、兩桶油年內向下空間小 朱sir（朱晉民）：恒指今年樂觀
阿里巴巴9988未被軟銀沽貨股價彈升 前景三大風險要留意
今日 12:30
阿里巴巴9988未被軟銀沽貨股價彈升 前景三大風險要留意
中移動941股價升逾3% 迫近60元創52周新高
今日 11:40
中移動941股價升逾3% 迫近60元創52周新高

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：金融股發威 （附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/08
【ET講股通】孫運喜：金融股發威 （附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：拆局阿里註冊新股（附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/07
【ET講股通】梁耀康：拆局阿里註冊新股（附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：紅盤後再升目標（附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/04
【ET講股通】梁耀康：紅盤後再升目標（附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：虎年假後佈局（附time code）
2022/01/31
【ET講股通】梁耀康：虎年假後佈局（附time code）
【ET講股通】梁耀康：新能源車股要跌？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/01/28
【ET講股通】梁耀康：新能源車股要跌？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
快手—W（01024） 東亞 買入 江西銅業（00358） 孫運喜 本地銀行股 中國財險（02328） 電訊 美股 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款