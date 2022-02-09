【ET講股通】孫運喜：北水發力（歡迎觀眾問股）

港股今日造好，恒生指數高開397點，早段曾升約500點，其後高位爭持，恒生指數半日升478點，報24808點，成交785億元。阿里巴巴 （09988） 升逾6%領市，滙豐 （00005） 續破頂高見59.55元，逼近60元關，中移動 （00941） 升近3%破頂，港股後市點走？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：11 - 科技股大翻身撐市 阿里巴巴 （09988） 升逾6%

02：28 - 升市動力一：中移動 （00941） 升近3%破頂 反映北水背後發力

04：34 - 升市動力二：阿里巴巴 （09988） 承接美股升勢 帶動科技股跑高

05：25 - 升市動力三：銀行股發力 滙豐 （00005） 破年內高位接近60元

06：41 - 本地銀行股中銀香港 （02388） 、恒生銀行 （00011） 、東亞銀行 （00023） 股價齊造好

08：19 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.64元買入上望多少？

11：22 - 觀眾問股：快手 （01024） 走勢點睇？可上望甚麼價位？

16：23 - 觀眾問股：袞礦能源 （01171） 點睇？ 17.6元買入繼續持有？

20：40 - 觀眾問股：中移動 （00941） 51.6元買入加注抑或賺價走？

25：17 - 觀眾問股：中國財險 （02328） 7.8元買入策略如何？

28：29 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41.7元買入點睇？可以繼續揸？

30：00 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 5元買入可上望多少？

32：15 - 港股收市市況速報 可否進一步升要留意美國債息、CPI數據

35：37 - 潛力股推介：江西銅業 （00358）

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