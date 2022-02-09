【港鐵66】大摩：防疫措施收緊不利載客量、商場銷售　估港鐵未來30日股價跑輸大市

▲ 【港鐵66】大摩：防疫措施收緊不利載客、商場銷售 估港鐵未來30日跑輸大市

隨著第五波疫情擴散，香港將實施新冠疫情爆發2年多以來最嚴厲的社交距離措施。摩根士丹利發報告指，隨著香港的確診個案創新高，短期內防疫措施收緊，將不利載客量及商場銷售，預期港鐵在未來30日的股價有80%機會跑輸大市。

港鐵最新報42.75元，升0.47%或0.2元，成交6842.4萬元。

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大摩周二（8日）發報告指，考慮到香港單日的確診個案創新高，相信社交距離措施短期內將會收緊，將不利鐵路運載量及商場的銷售。

至於港鐵的其他經常性業務，如跨境鐵路、車站商店及商場等，亦可能會因中港延遲通關而受到打擊。

大摩預期，港鐵在未來30日內（2月8日起計）的股價有80%機會跑輸大市，維持對其「減持」評級，目標價36元。

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