【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存

新加坡早前選擇改變新冠肺炎防疫政策，改為與病毒共存。面對變種病毒Omicron的威脅，當地近5日內3次出現單日確診破萬宗。衛生部長王乙康表示，即使確診急升，但重症率維持低位，仍可能與Omicron變種共存。

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新加坡周二（8日）公布當日最新疫情數據，確診在兩日回落後，再次突破1.3萬宗，為過去5日內第3次單日超過1萬人確診。當中，近1.28萬宗為本地個案，220宗輸入個案，累積感染人數達近42萬。新冠死亡增加3人，累計877人。

目前仍有約1,200名新冠患者留院，僅107人需要使用氧氣瓶，23人入住深切治療部。截至周一（7日）為止，新加坡93%合資格人士已完成接種，總人口61%已接種第3針疫苗。

衛生部長王乙康強調，衛生部會密切監察傳播途徑，並認為今輪新加坡疫情可能出現確診急增後，感染數在一段時間內維持高位。

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王乙康指出，新加坡落實部分社交限制及推動接種，嘗試與新冠病毒共存，暫時難以估計作用及效果，亦難預料疫情走向。但按照現時數據觀察，王乙康認為，在確診增長下新冠重症數不多，新加坡仍有可能與Omicron變種共存。

不過，當地數據顯示，兒童為Omicron疫情的最大受影響族群之一。5至11歲感染率最高，每10萬人中約67人；其次為12至19歲，每10萬人中約55人感染。因此王乙康亦警告，目前政府需確保兒科病床數量充足。

王乙康讚揚疫苗的效用，以老人家為例，接種第3針﹑完成接種及未接種者中，感染Omicron的重症率分別為1﹑4及10%，再次呼籲民眾盡快接種，特別是年長族群。

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責任編輯：吳漢培