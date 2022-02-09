【加密貨幣大盜】美國夫婦竊取45億美元加密貨幣　司法部：史上規模最大

▲ 美國司法部日前逮捕一對來自紐約的夫婦，二人涉嫌合謀盜取價值45 億美元（約350億港元）的加密貨幣。（法新社資料圖片）

近年有關加密貨幣的熱話不斷，在不少人開始投資加密貨幣的同時，亦有政府機構提醒投資者，應妥善保管網絡資產。美國司法部日前逮捕一對來自紐約的夫婦，二人涉嫌合謀盜取價值45 億美元（約350億港元）的加密貨幣，並進行洗黑錢活動。當局表示，這是史上牽涉最大金額的扣查。

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據外媒《CNN》報道，近年來有不少黑客對虛擬貨幣交易所進行攻擊，並竊取數億美元。是次涉案的34歲男子Ilya Lichtenstein與31歲的妻子Heather Morgan，於2016年，對加密貨幣交易所Bitfinex進行了大規模的黑客攻擊，從中盜取了45 億美元（約350億港元）。

二人被捕後，執法官員扣押了當中36億美元（約280億港元）資金。美國司法部副部長Lisa Monaco稱，是次為該部門有史以來最大規模的財務扣押。

據司法部官員稱，二人被控共謀洗黑錢活動，最高可判處20年監禁；以及共謀詐騙罪，最高可判處5年監禁。惟司法部門沒有公開Bitfinex對黑客行為的實質指控，相關官員也拒絕為此作進一步評論。

事實上，隨著勒索軟件和其他黑客對經濟造成的損失愈來愈大，執法機構已加強對加密貨幣平台的監管。去年，美國最大燃油管道系統Colonial Pipeline也遭勒索軟件攻擊，相關部門最終成功取回440萬美元（約3,400萬港元）贖金中的230萬美元（約1,800萬港元）。

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責任編輯：文睿

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