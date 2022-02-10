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【公屋裝修】三人家庭租置公屋 花25萬裝修320呎單位 營造和風木系風格 同時顧及長者需要

理財智慧 17:42 2022/02/10

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相信不少朋友新居入伙時都會參考別人家的設計，但若然家中有長者同住，更要顧及其需要，避免他們滑倒，因些在裝修設計上更要想得周詳。是次要介紹的單位是位於深水埗的白田邨清田樓，屬3人單位，面積約320呎，裝修費為約25萬，裝修了約2個月。全屋的風格以暖色系為主，具有美感同時讓人感覺舒服。

這單位是清水樓，牆面地板只有基本裝修，設計簡單。單位原則屬長形，是2房2廳間隔。清水樓在空間間隔劃分上能更靈活，讓戶主能彈性自行裝修改動，更貼合其要求。簡單的水泥地、淨色的牆面能在設計上較不受限制。由於此單位居住了3人，當中亦包括長者，因此在設計時亦需更便利其行動。 

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在設計要求和風格上，户主希望能採用和風木系風，顏色方面要求以藍色和灰色為主。客廳和細房就以暖色系為主，大房則以深木色為主。由於家中有行動不便的長者同住，户主亦期望空間能較為空曠。於是設計師運用了活動梯的設計，令長者相對不容易跌倒。

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在室內方面，户主希望不要遮光而且可以有2間房間，彩光度要充足。設計師在間隔2房的同時做了一趟隱形門，有望通全屋的感覺，輕巧亦透光，同時拉闊全屋視野。

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此單位的裝修設計特點是收納空間多，不論房間、客廳、廚房都有大量的收納位置，同時不失空間感。隱形門的設計能透光，也保留私隱度，整體入屋時讓人感覺舒服溫暖。

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費用：

傢俬包收口：約18萬   

水電約：25000     

油漆約：48000

總數：約25萬左右

*資料及圖片由 KK工程 提供

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責任編輯：陸盈希

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