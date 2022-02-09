【字節跳動】TikTok正測試按年齡劃分推薦影片　以防止青少年接觸成人內容

TikTok新聞發布會上透露， 正在研究按用戶年齡對內容進行評級的方法，以以防止青少年接觸成人內容。隨着TikTok在青少年中愈來愈受歡迎，該公司稱現正在展開一項小型測試，以了解如何限製推薦成人級內容予年輕用戶的賬戶。

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TikTok母企中國科技巨頭「字節跳動」表示，枕關的評級標準將沿用自遊戲及電影的評級。現時的測試，只會根據創作者的意願，視乎他們的創作內容是否只提供予成年用戶。

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社交媒體平台會否影響年輕用戶的安全及健康，一向都備受關注。Facebook、Instagram和WhatsApp的母公司Meta，因計劃推出兒童版Instagram而受到美國立法者批評。

TikTok因包含飲食失調（disordered-eating），如過度運動或短期禁食的內容而飽受批評，見前已禁止此類內容。該公司於周二在部落客發表文章稱，將開始移除宣傳飲食失調的內容。

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