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【字節跳動】TikTok正測試按年齡劃分推薦影片　以防止青少年接觸成人內容

環球政經 16:03 2022/02/09

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TikTok新聞發布會上透露， 正在研究按用戶年齡對內容進行評級的方法，以以防止青少年接觸成人內容。隨着TikTok在青少年中愈來愈受歡迎，該公司稱現正在展開一項小型測試，以了解如何限製推薦成人級內容予年輕用戶的賬戶。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

TikTok母企中國科技巨頭「字節跳動」表示，枕關的評級標準將沿用自遊戲及電影的評級。現時的測試，只會根據創作者的意願，視乎他們的創作內容是否只提供予成年用戶。

【大行點睇】中金料新能源汽車淡季銷量仍然強勁  建議關注龍頭汽車相關股份 【見下頁

    點擊圖片放大
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社交媒體平台會否影響年輕用戶的安全及健康，一向都備受關注。Facebook、Instagram和WhatsApp的母公司Meta，因計劃推出兒童版Instagram而受到美國立法者批評。

TikTok因包含飲食失調（disordered-eating），如過度運動或短期禁食的內容而飽受批評，見前已禁止此類內容。該公司於周二在部落客發表文章稱，將開始移除宣傳飲食失調的內容。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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撰文 : 陳楚琨

社交平台 健康問題 Meta 字節跳動 抖音 運動 運動 Facebook WhatsApp Instagram

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