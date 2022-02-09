  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (三) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】公司設有遲到榜 人力資源部員工卻互相包庇 裁員永遠沒他們份 打工仔怨根本不公平

理財智慧 18:14 2022/02/09

分享：

不論什麼時候，準時都是美德，在職場上更是各打工仔的責任。近日有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指公司設有遲到榜，但某部門員工卻會互相包庇避過懲署，因而覺得不公平。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【職場熱話】返工是人生墳墓？  學到職業知識但無增長知慧  畢業生嘆浪費青春下一頁】 

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

有網民認為「返工準時是基本」、「我睇唔到有幾好笑，返工準時是自己責任。就是因為有不準時的同事，公司政策才會不斷收緊」。

亦有網民分享「我舊公司有經理曾做漏工作，於是自製文件冒簽，公司揭發後便隨即解僱。 但人力資源部的上司還替他寫好推薦信，讓他在外找份好工。嚴人寬己， 做事永遠都是兩個標準」、「的確有點嚴苛。但這是公司文化和制度，與其他部門無關。你應該要埋怨制度而不是人力資源部」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
裁員 人力資源 編輯

上一篇文章

【中移動 941】券商接力唱好 中移動A股漲停 H股今年累升近24%

下一篇文章

【二手樓價】元朗尚悅兩房618萬低市價成交　業主持貨3年僅升值3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜?
供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜?
【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權
石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款