【職場熱話】公司設有遲到榜 人力資源部員工卻互相包庇 裁員永遠沒他們份 打工仔怨根本不公平

不論什麼時候，準時都是美德，在職場上更是各打工仔的責任。近日有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指公司設有遲到榜，但某部門員工卻會互相包庇避過懲署，因而覺得不公平。

樓主經歷：

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【職場熱話】返工是人生墳墓？ 學到職業知識但無增長知慧 畢業生嘆浪費青春【下一頁】

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有網民認為「返工準時是基本」、「我睇唔到有幾好笑，返工準時是自己責任。就是因為有不準時的同事，公司政策才會不斷收緊」。

亦有網民分享「我舊公司有經理曾做漏工作，於是自製文件冒簽，公司揭發後便隨即解僱。 但人力資源部的上司還替他寫好推薦信，讓他在外找份好工。嚴人寬己， 做事永遠都是兩個標準」、「的確有點嚴苛。但這是公司文化和制度，與其他部門無關。你應該要埋怨制度而不是人力資源部」。

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責任編輯：陸盈希