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【第5波疫情】5至11歲兒童今起可預約接種復必泰 聶德權籲市民踴躍接種 力爭本港接種率達9成

理財智慧 13:12 2022/02/09

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本港第5波疫情持續嚴峻，更創下兩年來確診數字新高，據消息指，截至現時（2月9日）為止，錄得逾1,100案確診個案。公務員事務局局長聶德權今日（9日）於社交媒體Facebook發文指，即日起，5至11歲兒童可預約接種復必泰疫苗，並呼籲大眾踴躍接種。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

帖文指出，由今日9時起，家長可透過網上為5至11歲兒童預約接種復必泰疫苗，而全港暫有3間兒童社區疫苗接種中心，將於2月16日投入服務，而港怡醫院則於24日起，轉作兒童專用接種中心；而專家則建議，接種首劑及第二劑應相隔12個星期的時間。

另外，合資格兒童亦可以透過多種渠道接種科興疫苗，包括3間社區疫苗接種中心、14間醫管局普通科門診、衞生署5間學生健康服務中心，以及逾千間私家診所；並建議小朋友在打第一劑科興後，要相隔28日才接種第二劑。

聶德權表示，昨日（8日）多項疫苗接種數字再創新高，包括全日共77,763人接種，打第一針有26,119人，第三針有30,311人，都是單日新高；私家診所接種31,705針，公立醫院接種站亦有5,423人接種疫苗，都是單日新高。

他期望市民繼續踴躍接種，令本港接種率盡快提升到9成，再配合其他防疫抗疫措施，盡快控制疫情。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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