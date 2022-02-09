【職場熱話】Peloton過度擴張、內部混亂　解僱近3000員工求全

▲ 美國室內健身器材製造商Peloton表示將會解僱2,800名員工，以縮減營業規模。（官方資料圖片）

被稱為「健身界Netflix」的美國室內健身器材製造商Peloton，昨（8日）在第二季度財報電話會議上發布了一連串消息。除了有新的行政總裁上任外，更表示將會解僱2,800名員工，以縮減營業規模，相信這是源於Peloton在早年過度擴張，未能預計疫情失控，加上內部管治混亂而導致的局面。

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高層相繼離職

據外媒《TheVerge》引述彭博社，Peloton行政總裁兼聯合創始人John Foley，於早前宣布將會職辭。負責研發健身器材的硬件工程副總裁Sam Bowen和高級副總裁兼總經理Rob Barker相繼宣布離職。

Sam Bowen曾領導團隊，研發了Peloton的家用健身單車、跑步機、心率監測器，以及尚未發布的指導設備（Guide Device）；而Rob Barker曾擔任美國健身器材製造商Precor行政總裁，Peloton收購Precor後，Rob Barker便主力協助Peloton商業合作。

一年會籍作補償？

除了高層離職外，Peloton又在全球範圍內裁減2,800個工作職位，期望縮減營運規模，更會暫時擱置發展北美製造業的計劃。John Foley承認公司於早年認為市場出現「前所未有的需求」，惟疫情爆發後，使市場發展與公司預期出現落差，因此決定削減人手。

John Foley表示，將會為被解僱的員工提供「有意義的現金遣散費」，並將他們的醫療福利延長「一段時間」。受影響的團隊成員亦將免費獲得Peloton 12個月的會籍。

器材頻傳安全問題 公司內部管治混亂？

事實上，Peloton發展走下坡是有跡可尋。該企的健身器材頻頻出現安全事故，當中包括幾名兒童受傷，甚至導致一名兒童死亡。其後，美國消費品安全委員會 (CPSC) 於去年曾提出召回該企旗下Tread Plus 跑步機，加上當時疫情轉趨緩和，大眾對Peloton產品的需求大幅下降。

早前激進派投資方Blackwells Capital發表公開信，指責並要求解僱John Foley，認為其管治不當，致Peloton發展停滯不前。信中列出數項原因，包括John Foley最初拒絕與消費者產品安全委員會合作、未能正確預測消費者需求等。信中更指出John Foley於過去數月，甚至沒有與Peloton的技術總監交流。

惟市場預測公司TipRanks的研究經理Julie Gillespie表示，Peloton正在縮減規模，逐步停止自己工廠的開發，並裁員以削減成本。她認為該企業走回正確的發展道路，對於Peloton的未來發展抱有樂觀態度。

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責任編輯：文睿

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